Projet pour la prochaine législature – Aigle veut regrouper tous ses services de sécurité sur un site unique Ambulances, PC, samaritains, une partie de la police, voire de la gendarmerie, rejoindraient le site des pompiers. Étude de faisabilité lancée. Christophe Boillat

Une "Maison de la sécurité», qui va regrouper ambulances, Samaritains, protection civile, une partie de la police, sur un terrain privé, en face de la caserne des pompiers, est en projet. Chantal Dervey

La Municipalité d’Aigle vient d’annoncer dans ses communications mensuelles adressées aux médias qu’elle a mandaté «un bureau d’architectes pour établir un avant-projet et un devis concernant la réalisation d’une Maison de la sécurité». Cette première ébauche sera transmise, dans un premier temps, à la commission consultative d’urbanisme. «L’idée est de regrouper sur un même site différents services communaux et institutions inhérents à la santé et à la sécurité», précise Jean-Luc Duroux, municipal chargé du dossier.

La genèse de ce projet est liée à la fermeture de l’Hôpital d’Aigle, dont services et personnels ont été transférés au Centre hospitalier de Rennaz. C’est à l’ancien hôpital aiglon que se trouve encore la base des ambulances, mais pour une durée déterminée, puisque le site accueillera le futur Gymnase du Chablais. La Municipalité a donc décidé d’anticiper.