Art en plein air – Ailyos prend racine pour mieux s’envoler vers les cieux De bas en haut et inversement: l’exposition plane cet été entre ciel et terre. Au programme, 26 nouvelles sculptures à découvrir en plaine et sur les sommets du Chablais. David Genillard

«Bath», de l’artiste française Caroline Brisset, est à découvrir à Leysin. Jean-Paul Guinnard Le Français Fernand Greco et ses personnages métalliques en anguleux ont pris possession des alentours de l’église du Cloître à Aigle. Jean-Paul Guinnard Une dizaine de créations issues des deux précédentes éditions sont également visibles, notamment au col des Mosses. Jean-Paul Guinnard 1 / 6

Dans la cour du château d’Aigle, une aile faite de porcelaine – celle d’un oiseau? d’un ange? – s’est posée. Dans la rue du Bourg, des funambules survolent les passants. Sur la rive du lac Lioson, aux Mosses, un gigantesque oiseau plane, touchant de ses ailes le sol et le ciel. À Leysin, d’une imposante graine de béton a germé un arbre qui se dresse pour chatouiller les nuages.

Pour sa troisième édition, l’exposition estivale Ailyos Art Nature voit «le haut et le bas se rejoindre pour s’amuser ensemble», résume Nicolas Vaudroz, commissaire de l’exposition en charge du site de Leysin. Le très terre à terre coronavirus n’aura pas réussi à clouer la manifestation au sol. «On n’y croyait plus, avoue Patrick Bürgin, directeur soulagé de l’Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses. Mais nous avons décidé de maintenir car nous sommes persuadés que cela répond aux besoins de gens de s’aérer et de profiter des grands espaces, après cette période.»

Une édition plus modeste

Les organisateurs annoncent une édition plus modeste, dictée notamment par la difficulté à dénicher des sponsors en raison de la crise. Il n’empêche: ce sont tout de même 26 nouvelles sculptures qui pourront être admirées tout l’été entre Aigle, Yvorne, Leysin et Les Mosses. Dix autres issues des précédentes éditions sont également visibles. Elles sont l’œuvre d’artistes suisses, français, autrichien ou encore belge.

Certaines invitent à prendre la hauteur, comme ce «Banc de perches» haut sur pattes de Jean-Marc Aguillard, offrant une vue imprenable sur le Léman depuis le col de Prafandaz. D’autres à prendre racine, fermement installées dans le sol comme «Martine», lumineuse météorite imaginée par Claire de Mayet tombée dans les jardins de la Leysin American School.

Chaque destination a son matériau phare, le bois au col des Mosses, qui accueille jusqu’à samedi un symposium de sculpture, ou le métal à Aigle. «Et chacune peut être un but de sortie pour les familles», relève Marie-Hélène Heusghem, commissaire en charge d’Aigle et Yvorne et également directrice du Montreux Art Gallery. Un questionnaire à leur usage est disponible sur le site d’Ailyos. «Il amène une dimension plus didactique, invitant les enfants à baptiser les œuvres et à s’interroger sur leur signification.»

Certaines créations sont aisément accessibles, d’autres se méritent, nécessitant une marche immersive dans la nature. Si le concept de la manifestation reste le même, le land art qui occupait une bonne part de la première exposition en est désormais absent. Un indice d’une nouvelle direction souhaitée par les organisateurs? «De telles œuvres impliquent une tout autre logistique, réagit Nicolas Vaudroz. Les incertitudes liées au coronavirus font qu’il s’agit d’une édition un peu particulière (ndlr: certaines pièces ont déjà été exposées ailleurs). Mais il est certain que nous cherchons à privilégier les œuvres créées in situ ou qui font l’objet d’une réflexion de l’artiste sur le lieu d’exposition.»

À quelques jours du vernissage – prévu jeudi à 17h à l’Espace nordique des Mosses – une sculpture attend encore d’être installée: «Galaxies» de l’artiste cinétique Raoul Thonney. Tourné vers le cosmos, le mobile mû par les vents jette aussi un regard vers la plaine: depuis une semaine, les sculptures en mouvement de Spirale, autre exposition en plein air, ont envahi les rues d’Aigle. S’y ajoutent celles de Bex & Arts qui bat actuellement son plein. Marie-Hélène Heusghem n’y voit en aucun cas des concurrents: «L’expression artistique emprunte différentes esthétiques. Je trouve très positif qu’il y ait une telle diversité dans la région.»