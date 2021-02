2 fois le prix de la concurrence – AirPods Max, un casque audio d’exception… mais à prix Apple Pour son premier casque sans fil, la marque réalise un tour de force avec un objet qui se démarque autant par ses prouesses acoustiques que technologiques. Mais il coûte le double de la concurrence. Christophe Pinol

Le casque adopte un design minimaliste, épuré à l’extrême, avec de belles lignes arrondies et fluides. DR

Deux mois après leur sortie, annoncée juste avant les fêtes de fin d’année, on a enfin pu mettre la main sur le premier casque audio développé par Apple, l’AirPods Max. Comme pour le reste de la marque, l’objet est «premium». Traduction: il est cher – 599 francs, soit près du double de ses concurrents directs, les déjà excellents Sony XM4 et Bose Headphone 700 – mais aussi très performant. Alors l’est-il deux fois plus que ces derniers? C’est ce que l’on va vérifier ensemble.

Design minimaliste

On est d’abord frappé par son design minimaliste, épuré à l’extrême, avec de belles lignes arrondies et fluides. On aime ou pas. Par contre, impossible de nier le côté noble des matériaux et des finitions. Exit le plastique des modèles précités. Place ici à un aluminium anodisé du plus bel effet pour le revêtement des écouteurs et un acier inoxydable pour l’arceau, couplé à un bandeau en tissu «mesh» chargé de répartir le poids du casque de manière uniforme sur le sommet de la tête tout en laissant respirer le cuir chevelu.