Les JO de Tokyo en direct - Ajla Del Ponte bat le record de Suisse du 100 m

BMX

Immense déception pour le BMX suisse!

Zoé Claessens (20 ans) et David Graf (31 ans) ont été éliminés dès leur demi-finale du BMX Racing. Les deux pilotes, qui avaient des chances de se mêler à la lutte pour des médailles, n’ont quasi jamais été en contact des meilleurs lors de leurs trois courses sur le parcours très technique du Ariake Urban Sports Park, situé proche du bord de mer à Tokyo. Le départ de l’épreuve avait été repoussé de 45 minutes en raison de la pluie mais la longue piste de 495 m avait eu le temps de sécher avant l’épreuve.

Zoé Claessens (à droite) AFP

De nombreuses chutes ont marqué la course, dont celle de Zoé Claessens, qui s’est écrasée au sol dès la première bosse du run initial (7e). «L’Américaine Alice Willoughby a dévié de sa trajectoire et j’ai été déséquilibrée en me prenant sa roue arrière dans ma roue avant, a expliqué la Vaudoise, dont le maillot a été déchiré au niveau du coude. Cette chute m’a un peu perturbée mais j’ai essayé de continuer comme si de rien n’était.»

La championne d’Europe en titre n’est ensuite pas parvenue à trouver le rythme dans la deuxième manche (8e). Lors de son dernier essai, la Suissesse a réalisé un excellent finish et a décroché la 2e place. Ce dernier sursaut d'orgueil n’a pourtant pas suffi: la Vaudoise a terminé 7e de la demi-finale (17 points) alors que seules les quatre premières ont décroché un ticket pour la finale. «Je suis un peu déçue, forcément, mais je vais retenir tout ce que j’ai appris pour mes premiers JO, a souligné la pilote de 20 ans. J’ai notamment réalisé de très bons runs en quarts de finale et c’est prometteur pour la suite.»

Quant au pilote de Winterthour qui dispute sa dernière saison de Coupe du monde, il a manqué son départ dans le 1er run, avant d’être victime d’une crevaison dans le deuxième.

Dépité dans l’aire d’arrivée, conscient que la mission relevait désormais de l’impossible, Graf a pris des risques lors de sa dernière tentative et a arraché la 5e place. Au final, le doyen de l’équipe suisse de BMX, qui deviendra coach national l’an prochain, a été relégué au 5e rang de sa demi-finale et a donc manqué la qualification pour une place.

«J’ai pris un caillou dans le premier virage et je ne pouvais plus pousser sur la roue arrière, a précisé le Suisse, par rapport à sa crevaison. C’est dur, car cela faisait longtemps que je n’avais plus raté la qualification pour une finale au niveau mondial et cela devait arriver le jour de mes derniers JO.» Le pilote de 31 ans avait déjà été sorti en demi-finale aux Jeux olympiques de Rio en 2016. «S’entraîner cinq ans tous les jours pour rater pareillement le jour J est terrible», a-t-il lâché avant de fondre en larmes.