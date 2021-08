Athlétisme – Ajla Del Ponte et Jason Joseph supersoniques La Tessinoise, sur 100m, et le Bâlois, sur 110m haies, ont battu des records de Suisse samedi à La Chaux-de-Fonds. Emile Perrin

Ajla Del Ponte est toujours sur son nuage. La Tessinoise a profité des conditions idéales du Résisprint de La Chaux-de-Fonds pour améliorer son record de Suisse du 100 mètres. Avec un vent favorable de 1,8 m/s, la cinquième des derniers Jeux olympiques a retranché un petit centième à sa marque précédente, établie à Tokyo, pour la fixer à 10’’90.

Sur les haies, Jason Joseph a également frappé un grand coup. Le Bâlois, demi-finaliste aux JO de Tokyo, a établi le meilleur chrono européen (le 10e mondial) de l’année sur 110 mètres haies en 13’’12 (+1,7 m/s) et ainsi retrancher 17 centièmes à son record de Suisse. Avec un tel chrono, Jason Joseph se serait hissé en finale olympique. Le Français Pascal Martinot-Lagarde a été réduit au rôle de figurant, terminant 4e en 13’’49, derrière deux hommes qui ont également battu leur record personnel, le Français Just Kwaou-Mathey (13’’35) et le Norvégien Vladimir Vukicevic (13’’42).

Lea Sprunger avec la manière

De son côté, sur une piste qu’elle a toujours appréciée, Lea Sprunger a marqué son dernier passage au Résisprint. Sur 400 mètres plat, bien que battue par la Polonaise Anna Kielbasinska, qui a réalisé la troisième meilleure performance européenne de la saison (50’’38), la Vaudoise a réalisé sa deuxième marque en carrière sur la distance en 50’’70. «Je suis proche de mon record (50’’52 réussi à… La Chaux-de-Fonds en 2018). Je suis contente de terminer ici de cette manière. J’ai de bonnes jambes, j’espère que cela va durer encore un mois, relevait-elle. Je n’ai plus de pression, ce n’est que du plaisir. Ça aide pour avoir les jambes légères.»

Spécialiste du 800 mètres, la Valaisanne Lore Hoffmann a amélioré son record personnel du tour de piste, en 53’’44, soit sept dixièmes de mieux que son ancienne marque. A noter encore la victoire du Français Mouhamadou Fall sur 100 mètres, en 9’97, avec toutefois trop de vent favorable. (+2,5 m/s).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.