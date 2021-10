Hockey sur glace – Ajoie a craqué en dix secondes contre le LHC Lausanne s’est imposé 6-2 à Porrentruy contre le HC Ajoie. Le Canadien Phil Varone s’est mis en évidence. Les Lions reçoivent le HC Bienne dimanche. Cyrill Pasche

Thibault Frossard poursuivi par Ken Jaeger. keystone-sda.ch

Le Lausanne HC a évité le piège face à la lanterne rouge et s’est redonné un peu d’air après ses deux récentes défaites consécutives (Langnau et Ambri). Mieux encore pour les Vaudois, le déclic offensif tant attendu a enfin eu lieu: les Lions ont marqué leurs six buts à cinq contre cinq.

Le LHC a toutefois commencé sa soirée en étant malmené par le HC Ajoie. Ce qui n’a pas empêché les Lions d’ouvrir la marque grâce à Andrea Glauser (6e). Une avance gommée une dizaine de minutes plus tard par le nouveau renfort étranger du HCA, Sebastian Wännström. Démarqué par Philip-Michaël Devos, l’ailier suédois a habilement déjoué le gardien Luca Boltshauser (16e, 1-1).

10 secondes

Les Jurassiens, qui avaient le vent en poupe, ont alors connu un terrible passage à vide en fin de première période (19e). Jiri Sekac et Christoph Bertschy ont, en l’espace de dix secondes, exploité deux erreurs défensives ajoulotes pour faire passer la marque à 1-3. Le HCA ne s’en est jamais remis.

Dans le camp vaudois, un homme a su saisir sa chance: Phil Varone, titularisé en l’absence du défenseur canadien Mark Barberio (annoncé blessé), a délivré trois passes décisives et a brillé à la position de centre, entouré par les Tchèques Michael Frolik et Jiri Sekac (un but et un assist chacun). La ligne d’attaque 100% étrangère nouvellement formée a été directement impliquée sur trois des quatre premiers buts du LHC

Dimanche, les Vaudois reçoivent le HC Bienne. L’occasion, peut-être, de confirmer et d’entamer enfin une série positive dans ce championnat. Les Ajoulots se déplaceront à Lugano mardi.

Ajoie - Lausanne 2-6 (1-3 0-2 1-1) Afficher plus Raiffeisen Arena. 3855 spectateurs. Arbitres. Wiegand, Piechaczek, Kehrli et Obwegeser. . Buts: 6e Glauser (Varone) 0-1, 16e Wännström (Devos, Frossard) 1-1, 19e (18’09) Sekac (Frolik, Varone) 1-2, 19e (18’19) Bertschy 1-3, 21e Frolik (Varone, Gernat) 1-4, 37e Bozon (Jäger) 1-5, 41e Devos (Wännström, Hauert/ 5 c 4) 2-5, 49e Kenins (Sekac) 2-6. Ajoie: Wolf; Eigenmann, Joggi; Birbaum, Pouilly; Hänggi, Hauert; Helfer; Rohrbach, Romanenghi, Huber; Wännström, Devos, Schmutz; Fortier, Frossard, Schnegg; Macquat, Ness, Bogdanoff. Entraîneur: Sheehan. Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Glauser, Gernat; Marti, Genazzi; Krüger; Maillard, Jäger, Bozon; Frolik, Varone, Sekac; Douay, Bertschy, Kenins; Holdener, Krakauskas, Arnold; Mainot. Entraîneur: Fust. Pénalités: 1 x 2’ contre Ajoie, 3 x 2’ + 1 x 5’ (Arnold) contre Lausanne. Notes: Ajoie sans Asselin, Hazen, Leduc (blessés) ni Rouiller (malade). Lausanne sans Almond, Barberio, Baumgartner, Fuchs ni Riat (blessés), But du patin de Bertschy annulé (38e).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. @c9pasche

