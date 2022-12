Hockey sur glace – Ajoie bat logiquement un Lausanne désastreux Les Jurassiens sont allés vaincre (1-2) un tout petit LHC vendredi soir à la Vaudoise aréna à l’occasion de la dernière journée de National League de l’année 2022. Chris Geiger Lausanne

La joie des Ajoulots après leur victoire à Lausanne. keystone-sda.ch

Il n’y a rien eu de magique vendredi soir à la Vaudoise aréna. À la veille du réveillon de Noël, le duel entre Lausanne et Ajoie n’a jamais véritablement décollé. Mais surprise il y a eu puisque les trois points sont revenus fort logiquement à des Jurassiens bien plus concernés (1-2). Ces derniers ont ainsi enchaîné un deuxième succès, 24 heures seulement après celui obtenu sur leur glace devant Ambri. Quant aux Lions, ils sont brutalement retombés sur terre après la petite embellie aperçue lors des deux dernières victoires décrochées contre Zurich et Berne.

Pour leur troisième rencontre de suite à domicile, les hommes de Geoff Ward ont livré une performance pas loin d’être catastrophique. Incapables de produire du jeu, ils ont enchaîné les approximations techniques. Des erreurs qu’ils n’ont même pas été en mesure de combler un tant soit peu par de l’engagement et de l’envie. Car les Vaudois ont aussi été dominés sur ces aspects rudimentaires par des Ajoulots qui en voulaient tout simplement plus.

Dans ces conditions, la victoire de la formation entraînée par Julien Vauclair est totalement méritée. Car après avoir galvaudé plusieurs occasions franches ainsi qu’un double avantage de 51 secondes (12e) dans le premier tiers, elle a réessayé tant et plus de trouver l’ouverture dans la période médiane contre des Lausannois apathiques. Kevin Bozon (22e) est passé à quelques millimètres d’inscrire la première réussite de la partie, mais sa tentative a longé la ligne de but sans jamais entrer - une scène que les arbitres ont d’ailleurs vérifiée à la vidéo.

Finalement, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Ivars Punnenovs ne finisse par céder. Le gardien letton à licence suisse n’a rien pu faire face au coup de fusil d’Ueli Huber (33e), bien trouvé dans le slot par le top scorer Philip-Michael Devos. Ni sur la reprise sous la latte de Bastien Pouilly (36e), superbement servi par Jérôme Leduc.

Trop tardive, la réaction du LHC a certes permis à Richard Panik (45e) de réduire la marque, alors que son équipe évoluait avec deux hommes de plus sur la glace. Et au public de vivre une fin de rencontre à suspense. Mais sur l’ensemble des 60 minutes, les Lions ne méritaient franchement pas d’accrocher les prolongations. Les nombreux sifflets qui sont descendus des tribunes vont dans ce sens.

Afficher plus Vaudoise aréna, 7144 spectateurs. Arbitres: MM. Borga, Urban; Steenstra, Duc. Buts: 33e Huber (Devos, Kohler) 0-1, 36e Pouilly (Asselin, Gauthier) 0-2, 45e Panik (Gernat, Audette / 5c3) 1-2. Lausanne: Punnenovs; Glauser, Genazzi; Gernat, Frick; Jelovac, Marti; Holdener; Kovacs, Emmerton, Panik; Hügli, Almond, Pedretti; Riat, Fuchs, Sekac; T. Bozon, Audette, Kenins; Jäger. Entraîneur: Geoff Ward. Ajoie: Ciaccio; Pouilly, Brennan; Rouiller, Pilet, Leduc, Fey; Thiry; Hauert; Bakos, Frossard, Kohler; Asselin, Devos, Schmutz; Huber, Gauthier, K. Bozon; Vouillamoz, Arnold. Entraîneur: Julien Vauclair. Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ contre Ajoie. Notes: Lausanne sans Stephan, Heldner, Raffl, Krakauskas (blessés), Salomäki, Maillard (surnuméraires), ni Sidler (équipe de Suisse M20). Ajoie sans Berti, Macquat, Derungs, Garessus, Romanenghi, Sciaroni, Hazen (blessés), Birbaum (surnuméraire), ni In-Albon (Swiss League). 58e temps-mort demandé par Lausanne. 60e temps-mort demandé par Ajoie. Lausanne sans gardien de 57’36 à 60’00.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

