Pratique – Ajoutez «24 heures» à vos favoris sur Google Actualités Que ce soit sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, suivez toute l’actualité de votre région et plus encore sur Google Actualités (Google News). Voici comment procéder en quatre étapes. ADV

La plateforme Google Actualités (ou Google News) permet aux internautes de s’abonner à plusieurs médias en ligne et de créer des fils d’actualités personnalisés selon les thèmes qu’ils affectionnent le plus. Ici, une capture d’écran de Google Actualités dans un navigateur web. DR

1. Sur votre smartphone et votre tablette, téléchargez et ouvrez l’application Google Actualités (iOS, Android). Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur web et tapez «Google Actualités» ou «Google News» dans le moteur de recherche puis cliquez sur le résultat correspondant.

2. Dans la barre de recherche de Google Actualités, tapez «24 heures». Le titre de votre quotidien apparaîtra dans les suggestions de résultats.

3. Une fois que vous aurez sélectionné «24 heures», il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton «Ajouter aux favoris», situé sur la droite du logo.

4. Et voilà, le tour est joué! Votre journal fait désormais partie de vos «favoris», signalés par une petite étoile (voir image ci-dessus).

