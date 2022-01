Jeux olympiques – Ajustement des mesures anti-Covid face aux inquiétudes Les mesures sanitaires concernant les prochains JO ont subi certaines modifications, répondant ainsi au mécontentement de certaines délégations.

Selon ces nouvelles mesures, tout participant aux Jeux dépisté par un test PCR de valeur CT supérieure ou égale à 35 sera traité comme un «cas contact proche». AFP

Les organisateurs des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) ont précisé lundi leurs mesures sanitaires, alignant notamment la sensibilité de leur dépistage du Covid-19 sur les standards occidentaux, face aux inquiétudes des premières délégations.

Meilleure adaptation

«En consultation avec les experts médicaux et le Comité international olympique», pressé de questions à ce sujet depuis des jours, Pékin 2022 et le gouvernement chinois ont «affiné» leur gestion sanitaire «pour mieux l’adapter à l’environnement actuel et soutenir les participants aux Jeux».

Dès les premiers tests PCR menés à l’aéroport, puis quotidiennement, seules les personnes détectées positives avec un «seuil CT» inférieur à 35 seront considérées comme telles et placées à l’isolement dans des chambres dédiées, précise le communiqué.

Négatif à l’étranger, positif en Chine

La question commençait à inquiéter après les témoignages de plusieurs techniciens et journalistes de médias internationaux testés positifs à l’arrivée en Chine, malgré une succession de tests négatifs juste avant leur départ, ce qui jetait un doute sur la sensibilité supérieure des dépistages chinois.

La présence du Covid-19 étant détectée par «zooms» successifs dans l’échantillon prélevé, un nombre élevé de cycles d’amplification génétique (dits CT) permet de trouver des traces de virus même chez un patient qui ne présente plus de risque contagieux.

Thomas Bach est à Pékin Afficher plus Le président du Comité international olympique Thomas Bach est arrivé samedi à Pékin, deux semaines avant l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver (4-20 février), a indiqué lundi le CIO à l’AFP. «Par précaution, il observe un isolement de trois jours, avant de commencer son programme officiel mardi», a précisé un porte-parole de l’organisation olympique. Le CIO réunit notamment sa commission exécutive le 2 février, puis sa 139e session le 3 février – un programme décalé par rapport aux dates initiales en raison de la pandémie.

Deux tests par jour

Selon ces nouvelles mesures, tout participant aux Jeux dépisté par un test PCR de valeur CT supérieure ou égale à 35 sera traité comme un «cas contact proche», donc échappera à l’isolement et pourra travailler ou s’entraîner, tout en étant testé deux fois par jour.

La même surveillance rapprochée s’appliquera aux personnes qui auront d’abord été jugées positives et isolées, puis auront présenté deux tests négatifs espacés d’au moins 24 heures.

Une «politique distincte» sera communiquée ultérieurement pour les «cas positifs persistants», précisent les organisateurs, pour permettre aux personnes qui demeurent positives au Covid de «rentrer à la maison le plus tôt possible» sans être bloquées à l’isolement.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.