Carnet noir – Alain Bassang a rejoint le paradis des musiciens Très apprécié, le municipal d’Yvorne, qui dirigea le Comité cantonal des musiques vaudoises durant douze ans, est décédé subitement ce week-end. Christophe Boillat

Alain Bassang, municipal en charge des vignes à Yvorne, ici dans la cave communale. Chantal Dervey – Archives 24 h

«La Municipalité d’Yvorne est bouleversée par le décès d’Alain, qui était plus qu’un municipal: un ami. Elle adresse ses pensées de réconfort et de soutien en premier lieu à son épouse et à ses trois fils», déclare le syndic Edouard Chollet. Alain Bassang s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile.

«Alain était unanimement apprécié pour sa simplicité et sa gentillesse.» Edouard Chollet, syndic d’Yvorne

L’édile le rappelle: Alain Bassang était «unanimement apprécié pour sa simplicité et sa gentillesse», et aussi pour ses compétences professionnelles, comme depuis 12 ans pour la bonne marche de sa commune d’adoption. En charge des bâtiments, de la culture, des forêts et du tourisme, il s’engageait sans compter pour la bonne tenue des vignes communales, patrimoine indissociable d’Yvorne, et la mise en valeur des vins.

«Son départ est un coup très dur pour tous ses collègues et pour la communauté vuargnéranne dans son ensemble» ajoute Edouard Chollet. Une habitante le confirme: «C’est tout le village qui est sous le choc.»

Président des musiques vaudoises

Alain Bassang est né il y a 60 ans dans les Franches-Montagnes. Sa famille était originaire d’Alsace. Il a vécu au Noirmont plus de vingt ans, passionné par la fanfare et le ski de fond. Après un apprentissage de typographe, ce joueur de tuba migre à Prilly, puis à Montreux, où il travaille deux décennies chez Corbaz, qui possède et imprime alors La Presse Riviera Chablais.

Il rencontre sa future femme Carole à La Lyre, l’harmonie municipale de Vevey. Marié en 1988, le couple s’installe à Yvorne et y élève ses trois fils. Alain Bassang a ensuite intégré PCL Presse Centrale à Renens. Le Vuargnéran y officia avec bonheur comme directeur commercial.

Président durant une décennie de la Lyre, le tubiste chevronné a dirigé pendant douze ans le Comité cantonal des musiques vaudoises, puis la Fanfare municipale d’Aigle. Ses obsèques se dérouleront en fin de semaine.



