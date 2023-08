Alain Berset à la Street Parade ce 12 août. EPA/SEVERIN BIGLER

Il est hors contrôle



S’il ne fallait retenir qu’un mot pour qualifier l’attitude d’Alain Berset durant ses onze années au Conseil fédéral: c’est «contrôle». Jamais une déclaration, une attitude ou un geste qui n’ait été pesé, réfléchi ou décidé. Une communication léchée qui a souvent empêché le Fribourgeois d’être autre chose qu’un ministre. Oublier l’humain pour incarner la fonction. Et c’est précisément pour cela que les images de la Street Parade surprennent. Alain Berset semble en roue libre. Tente-t-il de déverrouiller son image? De briser l’armure politique pour faire surgir sa personnalité? De nous dire qui il est vraiment? Je me souviens d’un 1er Août sur le Grütli, où il était l’invité d’honneur. Malgré la chaleur, il était en costard-cravate. «C’est une question de respect envers les institutions», m’avait-il précisé. L’écart est immense avec le boa, le cigare et la bière. Or, Alain Berset a beau être un président de la Confédération démissionnaire, l’Institution exige qu’il incarne la fonction jusqu’au bout.