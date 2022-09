Manifestation à Lausanne – Alain Berset accueilli par des opposantes à AVS21 Les manifestantes ont critiqué le projet de réforme soumis à votation le 25 septembre.

Alain Berset a été pris à partie par les manifestantes. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Environ 400 personnes se sont rassemblées lundi soir à Lausanne en marge d’une conférence d’Alain Berset sur AVS21.

Invité par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), le conseiller fédéral était en déplacement à Lausanne, et plus précisément au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA). Il y a présenté les enjeux liés à la votation, via un exposé intitulé «AVS 21, une réforme indispensable».

Auparavant, devant l’entrée du MCBA, les opposantes à AVS21 se sont réunies pour dire tout le mal qu’elles pensent de ce projet de réforme. La manifestation a été rythmée par diverses prises de parole.

La foule, composée majoritairement de femmes, a scandé des slogans. Certaines participantes sont aussi venues avec des pancartes, sur lesquelles on pouvait notamment lire: «Rentes de misère – femmes en colère», «Réforme de la honte» ou «65 ans, c’est toujours non». Sur l’une d’elles, Alain Berset était taxé de «sexiste».

Des avions en papier ont également été distribués et lancés dans les airs pour exiger «un retour à l’expéditeur» de ce projet de réforme.

Le peuple suisse votera le 25 septembre sur le projet de réforme de l'AVS. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Comité unitaire

Le chef du Département de l’intérieur n’a pas eu à se mêler à la foule. Il semble être entré dans le MCBA par une porte dérobée.

Ce rassemblement avait été initié par un comité unitaire vaudois opposé à AVS21, rassemblant les partis de gauche du canton, les syndicats et des collectifs comme celui de la grève féministe.

A noter que l’événement organisé dans le musée par la CVCI a aussi laissé parler l’opposition. Après l’intervention d’Alain Berset, un débat était organisé entre deux conseillères nationales, l’opposante Léonore Porchet (Vert-e-s/VD) et la partisane Simone de Montmollin (PLR/GE).

ATS

