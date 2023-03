Conseil de sécurité de l’ONU – Alain Berset alerte sur la menace terroriste Il est «beaucoup trop facile» pour les groupes terroristes de recruter et de propager des discours haineux, s’est alarmé le président de la Confédération.

Alain Berset appelle à briser les violences perpétrées par les groupes terroristes. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le président de la Confédération Alain Berset s’alarme du terrorisme dans le monde, notamment en Afrique. Il a alerté mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU à New York sur une menace qui «change constamment» et s’adapte en permanence.

«Le terrorisme et l’extrémisme violent trouvent dans les conflits actuels et dans toutes sortes d’instabilités des terrains fertiles pour se propager», a dit le président de la Confédération, reflétant un récent rapport du secrétaire général Antonio Guterres. Il est «beaucoup trop facile» pour les groupes de recruter, de propager des discours haineux et d’inciter à la violence.

Accompagné à New York de parlementaires, face aux victimes et aux effets pour les sociétés, M. Berset appelle à briser les violences perpétrées par les groupes terroristes. Pour y arriver, le président de la Confédération met en avant l’État de droit, la prévention ou les partenariats. «Les opérations antiterroristes ne doivent pas pouvoir servir de prétexte pour violer les règles», a-t-il ajouté.

ATS

