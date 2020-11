Coronavirus – Alain Berset appelle à plus de solidarité intercantonale Le ministre de la santé invite les cantons à une meilleure coordination afin de garantir suffisamment de lits et de personnel médical pour faire face à la crise du Covid-19.

Le ministre de la santé veut une coordination entre les cantons. KEYSTONE

La situation liée au coronavirus est tendue et le restera les prochaines semaines, a déclaré mercredi Alain Berset devant la presse. Pour éviter une surcharge des hôpitaux, le ministre de la santé a appelé à une meilleure solidarité et coordination entre les cantons.

Le Parlement a clairement donné la responsabilité aux cantons de garantir qu’il y ait suffisamment de lits et de personnel sur le plan suisse pour faire face à la situation, a rappelé le conseiller fédéral. «Une solidarité intercantonale doit fonctionner.»

Or certains cantons ne jouent pas le jeu. D’aucuns continuent le plein programme d’opérations électives, «comme si de rien n’était», a-t-il poursuivi. «Certains refusent aussi des patients qui viennent d’autres cantons surchargés.» Pour le ministre de la santé, la solidarité intercantonale est indispensable. Il a donc envoyé un courrier aux cantons pour leur rappeler leurs obligations.

«Cantons surchargés»

Actuellement, 600 patients sont aux soins intensifs dans toute la Suisse, dont la moitié à cause du coronavirus. Quelque 300 places sont encore libres, a fait état le conseiller fédéral. Les capacités peuvent encore être augmentées. Mais si la hausse des cas n’est pas freinée, les limites seront atteintes, a-t-il prévenu.

Sur une note plus positive, Alain Berset a souligné que l’évolution est plutôt favorable. Le doublement des cas s’est espacé: il se produit tous les 10 jours et non plus toutes les semaines. Il est toutefois encore trop tôt pour dire s’il y a un retournement de situation.

ATS/NXP