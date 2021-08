Lutte contre le coronavirus – Alain Berset appelle les entreprises à s’engager pour la vaccination Le ministre de la Santé regrette que le taux de vaccination soit plus faible en Suisse que dans les pays voisins. Il appelle les milieux économiques «à faire vacciner le plus grand nombre de personnes possible».

KEYSTONE/Peter Schneider

Alain Berset appelle les milieux économiques à s’engager davantage dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. Il y a beaucoup à faire à ce niveau-là, précise le ministre de la Santé.

«Les entreprises, les clubs de sport, les centres de fitness et les organisations culturelles, qui ont tant souffert de la pandémie de Covid-19, devraient avoir un intérêt à faire vacciner le plus grand nombre de personnes possible», ajoute Alain Berset dans un entretien diffusé dimanche par le «SonntagsBlick».

Or, des branches se battent maintenant contre le certificat Covid-19, note le Fribourgeois. «Investissez cette énergie pour faire avancer la vaccination», lance-t-il aux entreprises et aux organisations. Les entreprises peuvent convaincre et expliquer pour faire connaître les possibilités de vaccination, poursuit-il. Elles peuvent également mettre sur pied une vaccination au sein de leurs structures.

Faible taux de vaccination

Alain Berset regrette que le taux de vaccination soit plus faible en Suisse que dans les pays voisins. Selon l’Office fédéral de la santé publique, il était de 49,8% vendredi. Ce taux est clairement trop bas avec le variant Delta, très contagieux, note-t-il. «Ce n’est pas bon». Une nouvelle campagne va être lancée la semaine prochaine pour tenter de relancer la vaccination.

Le ministre estime que la situation épidémiologique pourrait être meilleure en Suisse. Il est pour l’instant impossible de dire si la situation sera bonne en automne, poursuit-il. Il appelle Cantons et Confédération à tirer à la même corde.

Grandes différences d’un canton à l’autre Afficher plus La volonté de se faire vacciner contre le SARS-CoV-2 varie fortement d’un canton à l’autre, selon le «SonntagsBlick». Appenzell Rhodes-Intérieures est la lanterne rouge en Suisse, avec seulement un peu moins de 40% de sa population entièrement vaccinée. La campagne de vaccination ne rencontre également que peu de succès dans les cantons de Schwytz, Glaris, d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Nidwald, Saint-Gall, Thurgovie et d’Uri.

