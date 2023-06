Finances durables – Alain Berset au sommet sur un nouveau pacte financier mondial Le conseiller socialiste représentera la Suisse au rendez-vous international qui se donne pour objectif de rendre le système financier plus durable et social.

Le président de la Confédération Alain Berset. KEYSTONE/Anthony Anex

Le président de la Confédération Alain Berset représentera la Suisse au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement se réuniront jeudi et vendredi pour discuter de la manière de rendre le système financier international davantage durable et social.

Le monde est confronté aux plus grands défis de ces dernières décennies, soulignent les organisateurs, écrit mardi le Département fédéral de l’intérieur (DFI). Selon eux, la pandémie de Covid-19 n’a pas seulement freiné le recul de la pauvreté déjà observé, elle a même creusé davantage les inégalités et les fractures mondiales.

Afin d’atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, la neutralité carbone ainsi que la protection de la biodiversité, la communauté internationale doit faire preuve de solidarité et d’ambition.

L’objectif des prochains mois est de remodeler l’architecture du financement du développement et de l’action climatique afin de renforcer le système financier international et de le rendre plus efficace.

Le sommet de Paris doit préparer le terrain pour prendre des décisions lors de toute une cascade de rencontres internationales de haut niveau.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.