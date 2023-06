Était-ce un signe? C’est au terme d’une séance d’acupuncture - non remboursée par la LAMal - que j’ai appris la démission d’Alain Berset. C’est dire si la nouvelle m’a légèrement piqué. Au terme de trois législatures, le Fribourgeois quitte-t-il le Conseil fédéral aussi rapidement que possible ou aussi lentement que nécessaire? La formule n’aurait eu aucun sens avant la crise du Covid, tant le peuple suisse a suivi le divin chauve pendant ces trois ans de tempête virale.

Mais le guide a perdu une grande partie de son crédit - et un brin de sa popularité - dans les affaires qui sont sorties par la suite. Même si sa capacité de résilience vaut toutes les casseroles antiadhésives du monde entier. D’autres que lui seraient tombés pour bien moins que cela. Par un passé plus ou moins lointain, certaines et certains ont tiré les conséquences sous une pression pourtant moindre.

«Il a eu le mérite - que n’ont pas eu toutes et tous ses collègues - de rester durant ses douze ans de règne à la tête d’un département difficile et usant.»

Alain Berset a la classe. Il est charismatique, drôle, accessible. On dira aussi qu’il a eu le mérite - que n’ont pas eu toutes et tous ses collègues - de rester durant ses douze ans de règne à la tête d’un département difficile et usant. Dopé par ses dossiers - la hausse des coûts de la santé et des assurances maladies, les défis du système des retraites à l’heure d’une démographique vieillissante -, qui sont autant de marronniers porteurs de mauvaises nouvelles, on pourrait presque dire qu’Alain sue de son plein gré. Il aura aussi été un ministre de la Culture concerné et impliqué. Et ça, non plus, n’a pas toujours été le cas de ses prédécesseurs.

Il aura aussi brisé les ambitions socialistes vaudoises. Et pas seulement parce qu’il a battu Pierre-Yves Maillard en 2011, alors que beaucoup à gauche auraient préféré le voir à son poste. En ne démissionnant pas en même temps que Simonetta Sommaruga, il a à nouveau empêché son meilleur ennemi de retenter sa chance. Et puisque c’est déjà une femme romande qui siège désormais parmi les sept Sages, il risque bien, en partant, de fermer la porte à Nuria Gorrite ou Rebecca Ruiz. À moins que Guy Parmelin choisisse lui aussi de jeter l’éponge avant les fédérales.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

