Crise sanitaire - Alain Berset envisage la fin du certificat Covid en Suisse

Dans une interview publiée ce samedi, le ministre de la Santé estime que «nous sommes sur la bonne voie» et que la période du certificat semble toucher à sa fin.

L’obligation de présenter le pass Covid pourrait bientôt être supprimée en Suisse. «La période du certificat semble toucher à sa fin», a déclaré le ministre de la Santé Alain Berset dans une interview publiée samedi dans le journal «Schweiz am Wochenende».

Si la situation sanitaire évolue favorablement, le Conseil fédéral «pourrait, dans les prochaines semaines, transformer l’obligation de télétravail en recommandation et supprimer la quarantaine», a-t-il ajouté. Le gouvernement a décidé mercredi de maintenir ces deux mesures jusqu’à fin février. Les autres mesures sont en vigueur au moins jusqu’à fin mars.

En Suisse, les certificats Covid sont utilisés depuis juillet dernier et permettent d’attester qu’on est vacciné, testé ou guéri. Par cette mesure, le gouvernement souhaite endiguer la propagation du coronavirus et prévenir les cas graves de maladie en limitant l’accès à certains lieux. En automne, avant la votation sur la loi Covid, l’utilisation des certificats et leur acceptabilité ont fait l’objet de débats dans la société.