Tests Covid à la frontière – Alain Berset épargne la France voisine À l’approche des vacances d’automne, le Conseil fédéral durcit les conditions d’entrée en Suisse. Ceux qui fraudent risquent 200 francs d’amende. Florent Quiquerez

Concernant le maintien de la gratuité des tests, Alain Berset n’a pas encore pris de décision suite à la pression mise par le parlement. Keystone

Pour entrer en Suisse, il faudra désormais montrer patte blanche. Mais Alain Berset fait volte-face sur un point dans la lutte contre le Covid. Alors que seuls les frontaliers devaient être épargnés par les nouvelles mesures, le Conseil fédéral étend désormais ces exceptions aux zones frontalières. Comme il l’avait fait pour les listes rouges.

Tourisme d’achat, visite à des proches, il n’y aura donc aucun changement pour ceux qui viennent des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. «Nous tenons compte des échanges économiques, sociaux et culturels qui caractérisent ces régions», précise l’Office fédéral de la santé publique.

«Le Conseil fédéral tient compte des échanges économiques, sociaux et culturels étroits qui caractérisent les régions transfrontalières.» Office fédéral de la santé publique

Si vous n’êtes pas concerné par ces régions, voici les nouvelles règles qui s’appliquent dès lundi. Toute personne qui entre en Suisse devra remplir un formulaire d’entrée électronique. Pour les personnes vaccinées ou guéries, les nouveautés s’arrêtent là. Pour les autres, c’est plus compliqué.

Un second test dans les 4 à 7 jours

Les non-vaccinés devront en plus être munis d’un test négatif (PCR ou antigénique rapide, mais pas autotest). Un second dépistage sera ensuite exigé entre le 4e et 7e jour suivant le retour. Son résultat devra être présenté au Canton. En principe, les tests seront payants. L’obligation s’applique dès 16 ans.

Sans test valable au retour, une amende de 200 francs sera infligée, et la personne devra se faire dépister rapidement. Une amende est aussi prévue si le second test n’est pas présenté à temps.

Quid de la gratuité des tests, qui devrait prendre fin le 1er octobre – mais dont une majorité du parlement exige le maintien? Une nouvelle discussion a eu lieu ce vendredi. «Mais aucune décision n’a été prise», précise Alain Berset.

