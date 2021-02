Confinement – Alain Berset évoque de possibles ouvertures Dans une interview accordée au «Nouvelliste», le chef du Département de la santé laisse entendre que des assouplissements seront annoncés la semaine prochaine. Ivan Radja

Alain Berset n’exclut pas un allègement des mesures de confinement dès la semaine prochaine, à condition que «tout le monde joue le jeu et respecte vraiment les gestes barrières». KEYSTONE

Le nombre de cas recensés est en baisse, celui des décès liés au Covid aussi, et le mécontentement de la population se fait de plus en plus sentir. Le Conseil fédéral perçoit-il que le moment est venu de lâcher un peu de lest? On peut l’espérer, à lire certains propos tenus par Alain Berset dans une interview accordée au «Nouvelliste»: «La semaine dernière, le Conseil fédéral a dit qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que toutes les mesures soient levées le 28 février. Nous devons garder une certaine prudence. Mais nous voyons ce qui se passe, nous comprenons les frustrations et souhaitons aussi des réouvertures. C’est une évidence.»