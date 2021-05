L’après-Covid en ligne de mire – Alain Berset met en garde contre les inégalités croissantes Le ministre de la Santé a tiré la sonnette d’alarme sur les difficultés qui attentent la Suisse une fois la pandémie vaincue, lors de l’assemblée virtuelle du PS samedi.

Dans une vidéo, Alain Berset a plaidé en faveur de la loi Covid-19, afin de maintenir des aides économiques aux différents secteurs économiques. (Archives) KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le conseiller fédéral Alain Berset a mis en garde contre le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres lors de l’assemblée des délégués du parti socialiste Suisse samedi. Il a plaidé en faveur de l’acceptation de la loi Covid-19.

Alain Berset s’est réjoui de la solidarité durant la crise du coronavirus. Il a toutefois mis en garde, dans une vidéo adressée aux délégués du PS: «De nombreux problèmes qui étaient déjà importants avant la crise le sont encore plus aujourd’hui. À l’échelle mondiale, de nombreux pays verront d’énormes régressions en matière de lutte contre la pauvreté dans les années à venir».

«Les prochaines années seront difficiles – et elles seront plus difficiles pour les plus faibles, y compris dans notre pays», a-t-il souligné. Le ministre chargé de la Santé a plaidé pour plus d’égalité et de justice entre les personnes dans le besoin et celles qui ne le sont pas.

«Les prochaines années seront difficiles»

Il a affirmé que le prochain test pour notre société viendra une fois la pandémie vaincue. Non seulement les employés, mais aussi de nombreuses entreprises, dépendent de la société qui ne doit pas simplement les laisser tomber, a-t-il déclaré.

Chacun a besoin de solidarité lorsqu’il se trouve dans le besoin, a souligné le conseiller fédéral. Il a plaidé pour que la loi Covid 19 soit approuvée le 13 juin.

«Nous pouvons lutter contre la pandémie sans cette loi, nous avons la loi sur les épidémies pour cela, mais pour lutter contre la crise économique et pour maintenir les aides financières aussi longtemps que nécessaire, nous avons besoin de cette loi Covid-19», a martelé Alain Berset.

ATS

