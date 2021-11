Gestion de la crise Covid – Alain Berset: «On a toujours levé les restrictions dès que possible»

Le nombre de cas Covid et d’hospitalisations augmente à nouveau. Que fait-on de faux?

Rien, je crois. Nous sommes simplement confrontés à un phénomène naturel. Le virus continue de circuler. Et c’est en particulier le cas ces jours, avec le retour de la saison froide. Malgré notre taux relativement haut de vaccination et malgré l’usage du certificat, la pandémie continue à évoluer par vagues. Il faut s’y habituer. Depuis le début, l’enjeu est de ne pas perdre le contrôle. Et comme ce risque n’est pas encore totalement écarté, le recours au certificat continue d’être justifié.