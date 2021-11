Polémique sur les réseaux – Alain Berset ôte son masque dans le train: tollé sur Twitter Le ministre de la Santé a été photographié dans un wagon CFF de première classe sans masque. L’explication décevra ses détracteurs. Lucie Monnat

Le conseiller fédéral Alain Berset sans masque dans le train. Twitter

Entre deux sièges de 1re classe, le faciès le plus connu de Suisse se distingue facilement. Le conseiller fédéral Alain Berset a été photographié dans un train le visage démasqué. Du pain bénit pour ses détracteurs et les plus quérulents opposants à la loi Covid, qui se défoulent depuis sur Twitter.

D’autres commentaires remettent en doute l’authenticité de la photo. N’aurait-elle pas plutôt été prise en 2017? L’angle est étrange, ne s’agirait-il pas plutôt d’un photomontage? Ni l’un, ni l’autre: le cliché est authentique et il a été pris vendredi dernier. C’est le porte-parole d’Alain Berset lui-même qui le confirme. Mais il ne s’agirait pas d’un faux pas.