Canton de Neuchâtel – Alain Berset ouvre la 10e Biennale du patrimoine horloger Plus de 6000 personnes sont attendues jusqu’à dimanche à la Chaux-de-Fonds où s’est déroulé ce jeudi la 25e journée internationale du marketing horloger.

Alain Berset a salué les savoir-faire horlogers et leur inscription au patrimoine immatériel de l'Unesco, à l’instar du patrimoine visible au Musée international de l’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. (Archives) KEYSTONE/PATRICK HUERLIMANN

Alain Berset a ouvert jeudi à La Chaux-de-Fonds (NE) la 10e Biennale du patrimoine horloger (BPH). Le conseiller fédéral en charge de la culture a salué les savoir-faire horlogers et leur inscription en décembre dernier au patrimoine immatériel de l’Unesco.

«L’horlogerie n’est pas que l’horlogerie», a souligné Alain Berset. «Elle est aussi l’incarnation d’une culture qui s’est transmise dans tout l’Arc jurassien, pour la recouvrir d’un inestimable boîtier de traditions». La cérémonie d’ouverture de la biennale s’est déroulée au Théâtre de l’Heure bleue de la Métropole horlogère.

Défi perpétuel

La table ronde qui a suivi les allocutions a porté sur les «trésors à préserver» que sont les métiers horlogers. Leur transmission et la formation sont d’ailleurs le fil rouge de la 10e BPH et sont à considérer comme un «défi perpétuel», selon le titre d’un débat prévu au Locle samedi à la HE-Arc Ingénierie.

La biennale a commencé mardi et se tient jusqu’à dimanche à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à St-Imier (BE). Plus de 30 ateliers ou manufactures ouvrent leurs portes et offrent au total plus de 300 visites. Les trois quarts des visites d’ateliers et de manufactures affichent complet, mais des places sont encore disponibles.

Plus de 6000 personnes

Vingt-six sites, dont des écoles, organismes ou musées, proposent aussi des activités durant la manifestation. Une émailleuse et un graveur sont notamment en démonstration dans l’ancienne usine Spillmann à La Chaux-de-Fonds. La 25e Journée internationale du marketing horloger a eu lieu jeudi, toujours à La Chaux-de-Fonds.

Autres événements marquants: un concert, pour célébrer les 10 ans de la BPH, vendredi soir avec Hugh Coltman & band à l’Heure bleue et la 45e Bourse suisse d’horlogerie dimanche au Musée international d’horlogerie (MIH) de la Métropole horlogère. Cette année, plus de 6000 personnes sont attendues pour l’ensemble des événements.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.