Coronavirus en Suisse – Alain Berset au chevet de la scène culturelle Alain Berset, le chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), s’est entretenu avec une vingtaine de représentants des faîtières culturelles lundi à Berne.

Le conseiller fédéral Alain Berset (3e depuis la droite), s’adresse aux représentants de la culture et des institutions culturelles pour discuter des effets de la crise entourant la pandémie de coronavirus sur les institutions culturelles. KEYSTONE

Le chef du Département fédéral de l’intérieur, Alain Berset, est conscient de l’impact majeur des dernières mesures sur la scène culturelle suisse. En septembre, le Parlement a mis à disposition 130 millions pour 2021. Au cœur de sa rencontre avec une vingtaine d’acteurs de la scène culturelle, la situation difficile dans laquelle se trouve le monde de la culture en raison de la pandémie de Covid-19.

Le chef du DFI est conscient des défis de taille auxquels est confrontée la scène culturelle suisse, peut-on lire dans un communiqué du Département fédéral de l’intérieur lundi. La limitation des manifestations publiques à 50 personnes ou la fermeture dans plusieurs cantons ont un impact majeur sur le secteur culturel.

Le 25 septembre dernier, le Parlement a approuvé la poursuite des mesures dans le cadre de la loi Covid-19 et mis 130 millions de francs à disposition du secteur culturel pour 2021. Il reste à voir si ce montant suffira pour surmonter les difficultés économiques, a déclaré Alain Berset, cité dans le communiqué.

Du côté de la Confédération, les mesures nécessaires sont prêtes, tandis que certains cantons ont ouvert les portails pour le dépôt des demandes d’indemnisation et des projets de transformation des entreprises culturelles. Pour leur part, les acteurs culturels et les associations d’amateurs actifs dans le domaine culturel peuvent d’ores et déjà déposer de nouvelles demandes d’aides d’urgence auprès des services compétents.

Pas d’amélioration en vue

Les discussions lundi ont confirmé que le secteur de la culture ne s’attend à aucune amélioration de la situation, alors que la deuxième vague de la pandémie est en cours.

Au printemps et en été déjà, lors de l’élaboration des différentes mesures visant à atténuer les conséquences économiques dans le secteur de la culture, des rencontres périodiques ont eu lieu entre les divers acteurs et représentants de la Confédération.

En mars dernier, le Conseil fédéral a mis un montant de 280 millions de francs à disposition du secteur culturel en complément des mesures destinées à l’ensemble des milieux économiques. Les demandes de soutien déposées par les acteurs culturels et les associations d’amateurs actifs dans le domaine culturel lors de cette première phase ont toutes été traitées.

Quant aux demandes d’indemnisation des pertes financières des entreprises culturelles et des acteurs culturels, les cantons compétents en ont examiné environ 70%.

