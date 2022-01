Popularité au gouvernement – Alain Berset, superstar du Conseil fédéral Le ministre de la Santé, figure de la lutte contre la pandémie, reste le chouchou des Suisses. Deux tiers d’entre eux souhaitent sa réélection. Florent Quiquerez

Alain Berset, ministre de la Santé omniprésent dans la lutte contre le coronavirus, est le chouchou des Suisses. keystone-sda.ch

On l’a déjà écrit, et on le répète: Alain Berset est en téflon. Menaces des antivax, critiques des coronasceptiques, polémiques sur sa vie privée… rien n’entache la popularité du ministre de la Santé. Selon le sondage Tamedia (éditeur de ce journal), Alain Berset est le conseiller fédéral préféré des Suisses.