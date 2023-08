Alain Berset, chemise ouverte, lunettes de soleil, chapeau et boa en plumes rouges sur une lovemobile. Le président de la Suisse s’est rendu à la Street Parade de Zurich. Une attitude critiquée après la publication de plusieurs vidéos, le montrant notamment bière et cigare à la main.

Sa présence fait pourtant plaisir. Le conseiller fédéral laisse tomber les fioritures des protocoles et cultive une proximité avec la population qu’à part en Suisse, on ne verrait pas ailleurs.

Alain Berset était présent à la 30e édition de la Street Parade à Zurich. TikTok/natalliasommer

Ses détracteurs s’offusquent de voir un chef d’État au milieu de «dégénérés» selon un commentaire en ligne. Il ne penserait qu’à s’amuser. Quelle honte! La participation d’un membre du Conseil fédéral à un événement électro d’une telle envergure – une première en trente ans – permet de dépasser ces préjugés. Ne l’oublions pas, il est également le ministre de la Culture et il a défendu ce week-end le besoin de reconnaissance de la musique électronique en Suisse.

Pensez-vous que la présence d’Alain Berset à la Street Parade est adéquate? Oui Non Pas d’avis Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Cette scène culturelle importante, à l’histoire riche, prône des valeurs de liberté. Loin des jugements, la foule danse à l’unisson entre jeunes, vieux, femmes, hommes, personnes non binaires, hétéros, LGBTIQ, et même avec un président de la Confédération bientôt à la retraite. À la Street Parade, vous pouvez être qui vous voulez. Prenons exemple de cette diversité et merci à Alain Berset pour ce (petit) pas en faveur des cultures électroniques.

Sonia Imseng est journaliste au sein de la rédaction numérique. Elle couvre l’actualité qui se déroule en Suisse et dans le monde. Après un bachelor en Science politique, elle a obtenu son master en journalisme à l’Université de Neuchâtel. Elle a également travaillé pour la RTS, Le Temps, Le Courrier. Plus d'infos @SoniaImseng

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.