Criminalité informatique – Alain Berset victime à son tour d’une fuite de données Le conseiller fédéral a acheté des cryptomonnaies. Ses données personnelles se retrouvent en libre accès sur le darknet. Sylvain Besson

Alain Berset en 2017. LMS

Dans le secteur en plein essor des cryptomonnaies, la société française Ledger fait figure de valeur sûre. Elle vend des clés USB et supports sécurisés permettant de stocker physiquement des bitcoins et autres monnaies virtuelles. Mais en juin 2020, cette étoile montante de la «french tech» a été victime d’une cyberattaque. Les noms, adresses, numéros de téléphone et e-mails de centaines de milliers de ses clients ont été volés et mis en vente sur le darknet.