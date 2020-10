Quarantaines au retour de pays à risque – Alain Berset voudrait revoir les règles pour les voyageurs Selon le «Blick», ces mesures devraient réduire de façon importante le nombre de pays figurant sur la liste rouge. Caroline Zuercher

La liste rouge des pays à risque devrait diminuer. Cela ouvrirait la possibilité de voyager à nouveau sans risquer une quarantaine de retour en Suisse. KEYSTONE

La liste des zones à risque nécessitant que celui ou celle qui en revient respecte une quarantaine de dix jours fait l’objet de nombreuses critiques. Actuellement, un pays ou une région la rejoint en principe quand l’incidence du Covid-19 y dépasse 60 nouveaux cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Des exceptions sont possibles pour les régions frontalières.

Le hic: la Suisse a largement dépassé cette limite. Ce mardi, l’Office fédéral de la santé publique annonce ainsi 693,3 cas pour 100’000 habitants au cours des deux dernières semaines. Du coup, des personnes se retrouvent enfermées chez elles alors qu’elles reviennent d’une région où le Covid-19 circule moins qu’en Suisse. Et si la recommandation de limiter ses contacts et ses déplacements est plus importante que jamais, ces règles ont largement montré leurs limites.

Trois pays en Europe

Le «Blick» révèle ce mardi soir que le ministre de la Santé, Alain Berset, veut les modifier. Selon le quotidien alémanique, la nouvelle formule serait la suivante: les pays ou les régions dont le taux pour 100’000 habitants dépasse de 60 celui enregistré en Suisse seraient placés sur la liste rouge. Actuellement, cela signifie que ce chiffre devrait être supérieur à 753 (693+60).

Selon les derniers chiffres de l’European Centre for Disease Prevention and Control, seuls la Belgique (1390,9), la République tchèque (1379,8) et le Luxembourg (760,4) dépassent la valeur de 753, actuellement, en Europe. Précision importante: ces données valent pour les pays dans leur ensemble. Il est donc possible qu’ailleurs, des régions se situent au-dessus de la limite.

Selon le «Blick», la période de quarantaine (dix jours), elle, ne serait pas changée. La décision définitive reviendra au Conseil fédéral, dont on attend des annonces liées au coronavirus ce mercredi.