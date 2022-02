Football – Alain Casanova: «Le groupe actuel du LS me satisfait» Les arrivées récentes des défenseurs Maxime Poundjé et Sofiane Alakouch répondent pleinement au souhait du coach lausannois. André Boschetti

Samedi soir à Bâle, Alain Casanova espère marquer ses premiers points à la tête du LS. Eric-Lafargue

Pour résumer en quelques mots la situation actuelle du Lausanne-Sport dans la course au maintien, l’expression «en ballotage très défavorable» convient à merveille. Même si les Vaudois ne comptent que deux longueurs de retard sur le FC Lucerne, la dynamique des deux dernières équipes en lice pour éviter la culbute automatique en Challenge League plaide désormais nettement en faveur des Alémaniques.

Depuis la reprise, que ce soit lors de ses deux défaites initiales contre Bâle et Lugano puis, surtout, à l’occasion de sa victoire logique face au FC Sion, dimanche dernier, ce FC Lucerne version Mario Frick a affiché une détermination et une ferme volonté de provoquer son destin que l’on n’a pas encore vues chez les Lausannois. Ces derniers ont, au contraire, plutôt donné la désagréable impression d’attendre un cadeau de leurs adversaires pour espérer l’emporter. Ou au moins ne pas perdre.

Une défense à trois

Une volonté de miser avant tout sur une approche essentiellement défensive qui n’a pas apporté le moindre point au LS. Malgré cela, il semble peu probable qu’Alain Casanova décide de changer radicalement de tactique. Dans l’immédiat tout du moins. Les récents recrues arrivées à la Tuilière – les défenseurs Maxime Poundjé et Sofiane Alakouch – sont d’ailleurs là pour confirmer cette envie du coach français de consolider davantage encore son arrière-garde. «Je suis très content de pouvoir désormais compter avec ces deux renforts sur les côtés, se réjouit Alain Casanova. L’équipe est très jeune et il me fallait y ajouter un peu d’expérience supplémentaire. Aujourd’hui, je peux dire que je suis satisfait du groupe à ma disposition.»

Pour le périlleux déplacement de ce samedi (20h30), à Bâle, le technicien français reconduira donc ce système à trois défenseurs centraux proposé tant à Genève contre Servette que face à Grasshopper, samedi dernier. «Un entraîneur doit choisir son système en fonction des qualités des joueurs dont il dispose, ajoute-t-il. Et pour le moment, j’estime que cette défense à trois, complétée par deux joueurs sur les couloirs capables d’assurer à la fois la phase défensive et offensive, est celle qui convient le mieux à mon équipe. Sur les côtés, Sofiane Alakouch (ex-Metz) et Maxime Poundjé (ex-Bordeaux) vont beaucoup nous apporter.» Il en faudra bien sûr beaucoup plus encore pour espérer ne pas revenir bredouille d’un Parc St-Jacques où le LS a réussi à arracher un point lors de ses deux derniers voyages.

Peu de présence physique au milieu

Outrageusement dominés au milieu du terrain lors de leurs trois dernières sorties, on peut s’étonner que les Vaudois n’aient pas cherché à également renforcer un secteur de jeu en grande souffrance depuis le départ de Cameron Puertas. Pour épauler Kukuruzovic, Trebel (suspendu samedi), Thomas ou N’Guessan – pour ne citer que les éléments les plus utilisés –, un supplément de présence physique dans un entrejeu, où le seul Trazié Thomas possède ces indispensables qualités de récupérateur, n’aurait certainement pas été un luxe pour le LS.

«J’ai estimé avoir suffisamment de monde, et surtout de qualité, au milieu du terrain pour ne pas amener un joueur supplémentaire au sein d’un contingent déjà pléthorique» Alain Casanova

Un profil de joueur que Souleymane Cissé avait pourtant très vite identifié en enrôlant, il y a un petit mois, le Camerounais Franklin Wadja (Caen). Un transfert qui avait toutefois capoté à la suite d’une visite médicale guère concluante. «J’ai estimé avoir suffisamment de monde, et surtout de qualité, au milieu du terrain pour ne pas amener un joueur supplémentaire au sein d’un contingent déjà pléthorique, assure Alain Casanova. Aujourd’hui, mon problème est surtout cette abondance car il n’est pas simple d’avoir tous les joueurs vraiment concernés la semaine lorsqu’il faut régulièrement en envoyer une dizaine dans la tribune le week-end. Mais je ne m’en plains pas. L’important, aujourd’hui, c’est que nous soyons tous bien concentrés sur le présent et ce rendez-vous à Bâle.»

Il sera encore temps ensuite de dégraisser un groupe qui ne compte pas moins de 32 éléments. Soit neuf de trop selon Alain Casanova.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.