Super League – Alain Casanova sera le nouvel entraîneur du LS

Football – Alain Casanova sera le nouvel entraîneur du LS Selon nos informations, le technicien français, ancien coach de Lens et de Toulouse, remplace Ilija Borenovic. L’ancien entraîneur des M21 du Team Vaud était en place depuis juin dernier seulement. André Boschetti

Alain Casanova (ici en 2018) n’a plus entraîné de club depuis son licenciement du Toulouse FC en octobre 2019. AFP

Comme les propos de l’intéressé, dimanche juste après la rencontre, puis ceux de Julien Fournier, dans 24 heures, le lendemain le laissaient entendre, Ilija Borenovic n’a pas survécu au naufrage (1-5) de son équipe contre Saint-Gall, dimanche.

Mercredi matin, celui qui avait été désigné par Souleymane Cissé pour succéder à Giorgio Contini en juin dernier a donc appris qu’il était démis de ses fonctions d’entraîneur de la 1re équipe du Lausanne-Sport. Une décision certainement prise bien en amont puisque l’identité de son successeur ne fait désormais plus de doute.

Un record avec Toulouse

Pour mener à bon port l’opération maintien du club vaudois en Super League, le directeur sportif de la Tuilière a choisi Alain Casanova (60 ans), sans club depuis son licenciement de Toulouse en octobre 2019.

Franco-espagnol et ancien gardien de Ligue 1 – quelque 380 matches disputés en tant que professionnel avec Le Havre, Marseille et Toulouse – il entame ensuite sa carrière d’entraîneur en 2006. Licencié après avoir passé près de sept saisons (un record) à la tête de Toulouse, il rebondit à Lens, en juin 2016, où son aventure tourne toutefois court 14 mois plus tard.

Officialisation ce jeudi

En juin 2018, il retrouve sa place d’entraîneur principal à Toulouse, la ville où il vit. Sans grand succès non plus puisqu’il n’y séjournera cette fois que 16 mois. Entre ses trois expériences en Ligue 1 et en Ligue 2, Casanova compte près de 400 matches passés sur le banc d’une équipe française professionnelle.

Sauf impondérable, l’arrivée à Lausanne d’Alain Casanova sera officialisée ce jeudi matin. Dans la foulée, il devrait diriger son premier entraînement et sera sur le banc de l’actuel barragiste lors du déplacement à Genève, samedi.

