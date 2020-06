De la glace à la bande – Alain Miéville: «Coacher en Ligue nationale m’intéresse» L’ancien joueur de National League réfléchit à se lancer dans une carrière d’entraîneur. Il va d’abord oeuvrer avec les jeunes d’Yverdon, où il portera aussi le maillot de la première équipe. Jérome Reynard

Alain Miéville avait mis un terme à sa carrière de joueur professionnel en février dernier. KEYSTONE

Il avait mis un terme à sa carrière professionnelle fin février, au soir de l’élimination de son ancienne équipe, La Chaux-de-Fonds, en quarts de finale des play-off de Swiss League contre Ajoie. Quatre mois plus tard, Alain Miéville (34 ans) n’a pu résister à l’appel du pied du HC Yverdon les Bains.

L’ex-joueur de FR Gottéron, de Bienne, d’Ambri et de Lausanne (458 matches de National League) portera en effet les couleurs du pensionnaire de 1re ligue la saison prochaine. «Si je pouvais jouer au hockey jusqu’à la fin de ma vie, je le ferais», lâche l’attaquant au bout du fil.

Son engagement en tant que joueur en cache un autre: celui de skill coach et d’entraîneur-assistant des U13 et des U15 yverdonnois. «A vrai dire, c’est comme ça que ça a commencé, explique le père de famille. Yverdon m’a offert la possibilité de mettre un pied dans le monde du coaching et m’a ensuite demandé si je pouvais donner un coup de main à la première équipe.»

Si je constate que je suis capable de transmettre un message et de rendre des joueurs réceptifs, j’envisagerai une carrière d’entraîneur. Alain Miéville

Le monde du coaching? «Je vais déjà voir à quel point ça me plaît. Mais si je constate que je suis capable de transmettre un message et de rendre des joueurs réceptifs, j’envisagerai une carrière d’entraîneur. Il est encore trop tôt pour se projeter, mais c’est clair que coacher en Ligue nationale m’intéresse.»

Alain Miéville devra gravir quelques échelons pour y parvenir. «La prochaine étape, pour moi, c’est la licence pour entraîner en U15. Puis en U17. Puis en U20 et au niveau professionnel. Plus j’avancerai, plus les paliers seront poussés. Mais je suis motivé», assure-t-il.

Pourquoi avoir choisi Yverdon? «Depuis 7 ans, sous la direction de Jiri Rambousek, le mouvement junior yverdonnois est au top. Aujourd’hui, les U13 et les U15 sont en Elite. Ils affrontent des clubs de Ligue nationale. Il y a une vraie structure, avec un préparateur physique et un système de soin à disposition. Et puis, c’est à côté d’où je travaille (ndlr: en qualité de conseiller en assurances). C’est parfait.»