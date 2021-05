Réfugié à Lausanne – Alain Soral continue ses activités en toute tranquillité Condamné pour antisémitisme en France, le pamphlétaire dit qu’il peut vivre et s’exprimer librement à Lausanne. La justice vaudoise n’y trouve rien à redire. Dominique Botti

Capture d’écran de la vidéo litigieuse tournée par Alain Soral à Lausanne. La justice vaudoise n’entre pas en matière, ces images étant «destinées à un public français». DR

Alain Bonnet, dit Soral, ne s’en cache plus. Dans une vidéo du 9 mai 2021 publiée sur son site, il déclare publiquement avoir déménagé à Lausanne en octobre 2019 pour échapper à la prison en France. L’idéologue antisémite est un multirécidiviste de l’autre côté de la frontière. Il y a dix jours, il a encore été condamné. À une peine, cette fois-ci, de 4 mois de semi-liberté pour avoir imputé aux Juifs l’incendie de Notre-Dame de Paris. Mais l’exilé déclare ne plus craindre la justice française: «Étant double national et suisse de nationalité, je ne suis pas extradable et c’est pour cela que je suis en liberté aujourd’hui.»