Extrême droite – Alain Soral diffuse aussi ses idées depuis Genève Égalité et Réconciliation, l’association du pamphlétaire antisémite désormais exilé à Lausanne, développe un cycle de «formations» à Genève. Cathy Macherel

Alain Soral arrivant au tribunal à Paris, en 2015, lors de l’un de ses procès. AFP

L’essayiste d’extrême droite Alain Soral, condamné en mai dernier à de la semi-prison en France pour provocation à la haine après avoir imputé aux juifs l’incendie de l’église de Notre-Dame à Paris, est-il en train de consolider son implantation en Suisse romande? Installé à Lausanne depuis l’automne 2019, le polémiste franco-suisse proche de Dieudonné est toujours très actif via son association Égalité et Réconciliation (E&R), site le plus fréquenté par la complosphère antisémite francophone. Sa popularité a encore été dopée par la crise sanitaire (3,71 millions de visites par mois en 2020, selon Conspiracy Watch ). Mais cette viralité s’associe à des cours plus académiques, dont certains sont organisés à Genève, comme on peut le lire en ce moment sur E&R. Ces formations sont calées sur «l’année universitaire», et données par de «vrais intellectuels français», précise le flyer de promotion.