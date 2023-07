Cinéma suisse – Alain Tanner, cherchez la femme Alain Boillat, professeur d’histoire du 7e art, sort un livre sur le cinéaste genevois décédé il y a presque un an. Interview sur la question du genre. Boris Senff

Le cinéaste Alain Tanner en 1972 lors de la présentation à Zurich de son film «La Salamandre», son plus grand succès avec «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» (1976). KEYSTONE

En attendant une intégrale que l’on peut espérer pour 2025 à la Cinémathèque suisse, le livre d’Alain Boillat, «Alain Tanner – 50 ans de cinéma d’auteur», ravive la mémoire du cinéaste disparu le 11 septembre 2022, pivot incontournable du cinéma romand de la deuxième moitié du XXe siècle.

Dans cet ouvrage succinct mais dense et précis, le professeur d’histoire et esthétique du cinéma ouvre quelques perspectives centrales dans l’œuvre du Genevois, comme son dépassement des normes narratives ou sa modulation entre un cinéma articulant la proximité helvétique et un ailleurs poétisé.

Mais l’aspect le plus original de son étude se focalise sur le questionnement précoce des valeurs de genre par un Alain Tanner que l’on ne conçoit pas immédiatement sous ce crible. Interview.

L’un des aspects saillants de votre livre consiste à mettre en évidence la conscience des genres d’Alain Tanner. Un précurseur? Oui, je voulais d’abord construire le livre exclusivement sur cette question, mais l’éditeur voulait quelque chose de plus général. Pour Tanner, c’est en effet une singularité qui trouve peut-être sa source dans sa fréquentation de John Berger, qu’il rencontre alors qu’il est avec les gens du free cinéma à la fin des années 1950. Critique d’art, John Berger s’est beaucoup intéressé à la question du nu, du regard masculin, au même moment où Laura Mulvey sortait son célèbre article sur le «male gaze» (ndlr. regard masculin) dans le domaine du cinéma.

Alain Tanner, féministe de la première heure? Il se situe dans une position quand même un tout petit peu intermédiaire. Il ne crée pas tellement de personnages féministes et ses films n’adoptent pas non plus un point de vue féministe. Mais, par rapport à la norme de l’époque, on est quand même dans une prise en compte des rapports de genre. À ce niveau, le film «Retour d’Afrique» est passionnant. Au début, on pense que le personnage principal est l’intellectuel de gauche bougon et c’est le personnage féminin qui s’impose à la fin du film. Le progressisme de Tanner a tout de même certaines limites. Les personnages masculins sont majoritairement porteurs du discours. Ce sont des intellectuels, les femmes en général pas. Les femmes sont aussi associées à certains stéréotypes, comme la spontanéité. Dans «La salamandre», Bulle Ogier est éprise de liberté, mais elle l’est de façon viscérale, spontanée, sans conscientiser les choses.

Alain Boillat, professeur à l’Unil. Patrick Martin/24 HEURES

Avec «Messidor», il va assez loin sur la cause des femmes… Cela m’a marqué dans de nombreux articles qui parlaient de ce film: on oublie souvent le viol ou la tentative de viol. C’est pourtant à partir de ce moment que les deux jeunes filles, dans ce road movie, deviennent des hors-la-loi, qu’elles volent une arme… Il y a ce moment iconoclaste où elles urinent devant les montagnes – Tanner a toujours prétendu vouloir «sortir du pittoresque»!

Les films avec Myriam Mézières sont assez étranges. Comment envisager cette collaboration? Oui, mais dans la conception auteuriste post-Nouvelle Vague, c’est intéressant de remarquer la place qu’il lui accorde. Il crée «Une flamme dans mon cœur» (1987) à partir d’une histoire qu’elle lui raconte, elle gagne le statut de coscénariste pour «Le journal de Lady M.» (1992) qui creuse la notion de la place de la subjectivité féminine, de sa construction. Ensuite, elle devient coréalisatrice avec «Fleurs de sang» (2002), un film tourné en vidéo, beaucoup moins «Tanner» puisqu’il déroge à son esthétique – il y a des champs-contrechamps, ce qu’il n’accepterait pas d’habitude. Mais c’est passionnant parce que, avec elle, il revient à un autre type de film. Surtout «Une flamme dans mon cœur», un film en 16 mm qui sera gonflé en 35 mm pour les salles, tourné pendant que Jean-Louis Trintignant est malade et l’oblige à laisser en suspens le tournage de «La Vallée fantôme».

Avec ces films, ne participe-t-il pas d’une sorte de néoromantisme des années 1980? Est-ce qu’il n’essaie pas de casser ça? Souvent, il met en place des choses pour les casser ensuite. Les films avec Myriam Mézières sont beaucoup inspirés d’elle. Dans «Une flamme dans mon cœur», il y a cette situation où elle suit un mec dans le métro, elle le prend en filature. Il y a là une vraie inversion, un accent sur l’«agentivité» comme on le dirait aujourd’hui. Alors que dans «La Salamandre» Jean-Luc Bideau, journaliste, est du côté du discours, et Bulle Ogier du côté du charnel… C’était déjà le cas de Mézières dans «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» puisqu’elle y jouait déjà et où elle est le tantrisme incarné. Un film qui est peut-être le plus en retrait sur le questionnement des genres.

Alain Tanner en dates 1929 Naissance le 6 décembre à Genève. 1955 Séjourne plusieurs années à Londres où il travaille notamment pour le British Film Institute. 1957 Cosigne «Nice Time (Piccadilly la nuit)» avec Claude Goretta. 1959 Retour à Genève. 1962-1967 Siège à la Commission fédérale du cinéma. 1964-1970 Réalise une trentaine d’émissions pour la Télévision suisse romande. 1968 Forme le Groupe 5 avec Goretta, Jean-Jacques Lagrange, Jean-Louis Roy et Michel Soutter. 1969 «Charles mort ou vif» avec François Simon, Léopard d’or au Festival de Locarno. 1971 «La Salamandre» avec Jean-Luc Bideau et Bulle Ogier. 1973 «Le Retour d’Afrique». 1976 «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» avec Miou-Miou, Jean-Luc Bideau, Rufus. 1981 «Les Années lumière», Grand prix au Festival de Cannes. 1987 «La vallée fantôme» avec Jean-Louis Trintignant. 1998 «Requiem» d’après Antonio Tabucchi. 2008 Docteur honoris causa de l’Université de Lausanne. 2010 Léopard d’honneur du Festival de Locarno. 2022 Décès le 11 septembre à Genève.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.