Voile – Alan Roura a bouclé son Vendée Globe Le Genevois a coupé la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne, jeudi à 20 h 29. Sur La Fabrique, il a terminé la course en 17e position, après 95 jours et 6 heures de mer.

Après 94 jours, 6 heures et 9 minutes d’un long combat, Alan Roura a enfin pu lâcher la pression. Il a passé la ligne d’arrivée jeudi soir au terme d’un sprint final acharné. En jeu: la 17e place du classement général. Le skipper de La Fabrique a réussi à grappiller une place in extremis. Dans sa lutte avec Stéphane Le Diraison (Time For Oceans), il est parvenu à inverser la tendance en début d’après-midi, alors qu’il possédait 3 milles de retard à 11 h jeudi matin.

Alan Roura, qui a choisi une ligne plus directe en cette fin de Vendée Globe, n’a eu de cesse de creuser son avance sur le Français. Il possédait une avance de 4 milles vers 15 h 15, puis elle est passée à 10 milles à 19 h à l’approche des côtes.

Une grosse demi-heure après le passage de la ligne, Alan Roura tenait dans ses bras sa fille Billie, âgée de huit mois. Elle avait fait le déplacement des Sables-d’Olonne et se trouvait déjà à bord du bateau de son papa, en pleine mer.

«J’ai mis du temps à prendre du plaisir dans cette course. J’ai été dans le mal très longtemps. J’ai finalement le sourire, alors oui j’ai envie de revenir. Mais je ne resignerais pas pour le Vendée Globe de cette année», a déclaré le skipper genevois alors qu’il était encore à bord de la Fabrique.

Tout sourire, toujours avec sa fille dans ses bras, il a également précisé que ce qu’il aimerait tout de suite, c’est un steak et une bonne bière.

Quatre arrivées le même jour

Des quatre bateaux attendus ce jeudi dans le chenal des Sables, Arnaud Boissières (La Mie Câline) a été le premier à franchir la ligne, à 8 h 56, en 94 jours et 18 heures. «Cela fait trois mois que je me laisse flotter. Et là, je me laisse flotter de bonheur», a déclaré le Français après avoir remonté le chenal pour tomber dans les bras de son grand ami Yannick Bestaven, vainqueur il y a 15 jours de ce Vendée Globe pas comme les autres.

Trois heures derrière lui, après trois mois de course, le Japonais Kojiro Shiraishi a bouclé vers midi son Vendée Globe en seizième position, pour devenir le premier Asiatique à terminer la course autour du monde en solitaire et sans escale. Le skipper nippon a mis 94 jours et 21 heures pour accomplir la circumnavigation, soit un retard de quatorze jours sur le vainqueur, Yannick Bestaven (Maître Coq IV).