Voile – Alan Roura a passé le cap Horn, Dalin a pris la tête Le Genevois est entré dans l’océan Atlantique lundi en début d’après-midi. Devant les leaders sont au coude à coude.

Alan Roura a franchi le cap Horn lundi à 14 h 01, après 63 jours 23 heures et 41 minutes de mer. À 27 ans, le Genevois devient double «cap Hornier» et laisse encore un peu plus son empreinte dans le grand livre des marins du grand large. Pourtant, il le sait, passé ce lieu mythique ne veut pas dire pour autant qu’il est tranquille. Il l’expliquait lundi soir sur son carnet de bord: «Je sais que le cap Horn n’ouvre pas tout de suite sur la délivrance, tempère Alan. Mais qu’est-ce que je suis heureux de passer ce caillou pour la deuxième fois! Je crois que je prends aussi la mesure que, devenir double cap-Hornier à mon âge, ce n’est pas rien non plus… Je suis déçu de ma course, mais bien fier de moi malgré tout!»

Toujours confronté à des problèmes de quille, Alan Roura a désormais comme objectif de ramener son bateau aux Sables-d’Olonne: «L’aggravation de l’avarie d’Isabelle (ndlr: Joshke, qui a abandonné), similaire à la mienne, me rappelle si besoin était que je dois faire attention à ne pas trop forcer sur mon système de fixation de quille. La route est encore longue jusqu’aux Sables-d’Olonne, tout peut encore arriver. J’ai donc décidé de profiter de chaque petite victoire, et celle d’aujourd’hui en est une sacrément belle».

Au pointage de 22 heures, lundi, Alan Roura était toujours 15e, à 2246 milles du leader.

Dalin devant

Premier du Vendée Globe depuis presque un mois, Yannick Bestaven, qui compose avec des vents faibles au large de Rio de Janeiro, s’est fait dépasser lundi par son dauphin Charlie Dalin.

Au classement de 22 heures, Dalin (Apivia) a pris une avance significative de 20,4 milles nautiques (37,8 km) sur Bestaven (Maître Coq). Les deux hommes sont suivis par Damien Seguin (Groupe Apicil) et Thomas Ruyant, dont le chassé-croisé pour la troisième place se poursuit, à une soixantaine de milles nautiques du leader avec moins de 10 milles d’écart (18 kilomètres).

Bestaven, qui a choisi une route plus à l’ouest que ses poursuivants, est tombé dans une zone de vents très faibles: il n’a avancé ces dernières 24 heures qu’à 5 nœuds (9,3 km/h), quand ses trois poursuivants ont navigué entre 12 et 13 nœuds (entre 24 et 25,5 km/h).

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.

SportCenter/AFP