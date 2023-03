Voile – Alan Roura et Simon Koster font la paire Le skipper de Hublot accueille son compatriote à bord pour la saison 2023 qui fera la part belle à la navigation en double. Grégoire Surdez

Alan Roura et Hublot accueilleront Simon Koster, avec pour objectif la Transat Jacques Vabre. AFP

On s’en doutait un peu. Cet hiver, le ponton bruissait de bruits divers. Sur le pont de Hublot, en plein chantier, une séance photos avait été organisée il y a quelques jours. Alan Roura se tenait avec celui qui devait l’accompagner pendant cette saison 2023 marquée du sceau de la navigation en duo. L’équipe de communication du marin genevois avait teasé sur les réseaux sociaux, en masquant la tête de l’heureux élu. Mais comme ne pas reconnaître la silhouette si particulière de Simon Koster! Ils ne sont pas nombreux les skippers qui tutoient le mètre nonante.

C’est donc une association 100% suisse qui va essayer de s’illustrer sur le circuit de l’Imoca. Avec en point d’orgue, la Transat Jacques Vabre qui s’élance traditionnellement au début du mois de novembre du Havre. Destination? Fort-de-France en Martinique. L’idée trottait dans la tête du skipper depuis un bout de temps. «Cela faisait plusieurs années que je cherchais à monter un équipage ‘Swiss made’pour les courses en double, mais les marins auxquels je pensais avaient toujours un autre projet en parallèle» raconte Alan Roura.

L’arrivée de Simon Koster va bien au-delà d’une simple participation à la Transat Jacque Vabre, le gros objectif de cette deuxième année à bord de Hublot. Le Zurichois, établi à Lorient depuis plus de dix ans, a carrément intégré l’équipe à temps plein depuis le début du mois de février. La Hublot Sailing Team a accueilli à bras ouverts ce marin de 34 ans très complet et performant. Trois Mini Transat (dont deux 2es places), un podium (3e) sur la Jacque Vabre 2021 (avec Valentin Gautier sur Banque du Léman) et enfin une superbe 4e place sur la dernière Route du Rhum, toujours en class40, sont les lignes les plus révélatrice de son CV nautique.

Un bon copain pour Roura

Plus qu’un simple marin, c’est aussi un technicien hors pair et un bon copain de ponton qui rejoint Alan Roura pour l’aider dans sa quête de performance. «Pour moi, un co-skipper représente bien plus qu’un simple co-pilote à l’occasion d’une ou deux courses, explique le skipper de tout juste 30 ans. C’est une collaboration sur le long terme, afin qu’il connaisse le bateau aussi bien que moi et que notre fonctionnement en duo soit le plus fluide possible.»

Après trois saisons pleines avec un autre Genevois, Valentin Gautier, en 40 pieds, Simon Koster rebondit après la vente de Banque du Léman et la fin du projet Rösti Sailing Team. Il franchit même un cap en intégrant la structure Hublot et son Imoca qui n’attend que de pouvoir lâcher les chevaux.

«Avec Alan, nous nous connaissons depuis nos premiers bords en Mini, en 2012, alors que nous préparions tous les deux la Mini Transat 2013, se souvient le Zurichois. Je suis donc très heureux d’avoir l’opportunité de découvrir l’IMOCA, au sein d’un projet suisse, et de pouvoir participer à la montée en puissance d’Alan. Mon passé de régatier m’a appris une certaine façon de faire et de penser qui m’ont permis de conserver un aspect compétitif lors de chacun des projets que j’ai menés. J’ai un côté sans compromis qui a souvent fait la différence et que je pourrai apporter à bord de Hublot. Chercher les petits détails qui font que tu vas plus vite à la fin, c’est ce qui me plaît.»

Un nouveau duo suisse est prêt à faire des étincelles!

