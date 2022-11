Alan Roura, de grosses conditions sont prévues pour les premiers jours de cette Route du Rhum. Dimanche, à 13 h 02, c’est un marin anxieux ou un marin heureux qui franchira la ligne?

J’aime plutôt les conditions musclées d’une manière générale. Et on va dire que cela m’a plutôt réussi par le passé. Là, on sait qu’en gros, on va prendre du lourd tous les jours, pendant plusieurs jours, au moins jusqu’aux Açores. Le marin est donc heureux. Quant au régatier, il est un peu anxieux car ça ne va pas être simple. À commencer par le départ, au près, avec 138 bateaux sur la ligne! Face au vent, ça veut dire qu’on va tirer des bords dans tous les sens, sur une mer déjà bien formée, et ça veut surtout dire de nombreux croisements.