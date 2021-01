Voile – Alan Roura: «Je prends très, très cher» Loin de la tête du Vendée Globe, le navigateur genevois poursuit tant bien que mal sa route vers le cap Horn. Sport-Center/AFP

Pierre Bourras / La Fabrique

Alan Roura continue de se battre. Si ses problèmes de quille ont largement freiné sa progression, il tient malgré tout encore le cap. Le Genevois pointe désormais au 16e rang, à plus de 2500 milles du leader du Vendée Globe, Yannick Bestaven, mardi en fin d’après-midi. Mais le plus jeune skipper de la meute a récupéré du vent, beaucoup de vent.

«J’attends de voir chaque fichier météo, savoir comment je vais me sortir de cette phase bien merdique, débute le navigateur dans son carnet de notes. Pour le moment, j'avance très lentement: je n'ai pas le choix, je suis en vent plein cul car autrement je n’arrive pas à tenir le bateau. Je fais au mieux pour ne pas avoir à empanner là dedans sans pouvoir quiller et malgré tout avancer au mieux sur la route. Et je prends très, très cher.»

Alan Roura poursuit tant bien que mal sa route vers le cap Horn. «Le vent est très instable, la mer est horrible. Le Pacifique n’en a que le nom! 42 nœuds fichiers, ça se termine avec le vent qui passe de 20 à 45 nœuds en quelques secondes, plusieurs heures dans 60 nœuds de moyenne, et des rafales encore plus fortes. Ça calme (…) C’est bête, ce sont justement les conditions que j’espérais avoir quand mon bateau était encore à 100%…»

Yannick Bestaven conservait la tête de la course mardi en fin de journée alors qu’il naviguait dans l’Atlantique sud en composant avec un anticyclone qui joue les ralentisseurs. En route pour les Sables d’Olonne sur la côte française de l’Océan Atlantique, point d’arrivée de la course autour du monde en solitaire, le skipper de Maître Coq IV est suivi par Charlie Dalin (Apivia), deuxième à 182 milles nautiques.

Le duo de tête a dans son sillage un autre tandem, formé de Thomas Ruyant (LinkedOut), troisième à 347 nm du leader (642 km), et de Damien Seguin (Groupe Apicil), qui lui pointe à 395 nm de Bestaven (731 km).

