Alan Roura, la France, la Suisse, le monde en général, se confine pour faire face à la seconde vague. Et vous, vous partez surfer les vagues avec votre monocoque autour du monde. C’est un joli paradoxe non?

Entre le départ et l’arrivée d’un Vendée Globe, le monde continue de tourner, il change. Qu’aimeriez-vous découvrir à votre retour aux Sables-d’Olonne?

Déjà j’espère vraiment qu’on pourra faire une vraie fête avec du public. ça voudra dire que la crise sanitaire est en bonne voie pour se terminer. De façon plus générale, j’espère, à mon retour, que nous puissions retrouver non pas la vie du monde d’avant, mais une vie d’un monde qui aura changé en bien. À commencer pour ceux qui en souffrent le plus, les petites entreprises, les familles qui ont peu de moyens… On doit vraiment prendre le temps de comprendre que ce qui nous arrive ne nous arrive pas par hasard. Au niveau pollution, pour ne parler que de ça, on va droit dans le mur.