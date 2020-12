Voile – Alan Roura est au sud de l’Australie Le skipper genevois a franchi la deuxième des trois marques du Vendée Globe en quinzième position lundi. Il a désormais le cap Horn dans le viseur. En tête, Yannick Bestaven voit Charlie Dalin revenir peu à peu. AFP/Sport-Center

Le navigateur suisse Alan Roura (ici lors des préparatifs avant le départ) occupe toujours la place 15e place. KEYSTONE/Archive

Désormais lancés à travers le sud du Pacifique, les skippers du Vendée Globe continuent de se livrer à une lutte acharnée à tous les niveaux du classement, et particulièrement en tête, où Charlie Dalin grignote peu à peu son retard sur Yannick Bestaven.

Bestaven, aux commandes de Maître Coq IV, possède toujours 92,2 milles d’avance sur Dalin (Apivia), selon le classement publié à 5 heures du matin mercredi, alors que Thomas Ruyant (LinkedOut) restait à près de 180 milles (178,6) derrière.

L’objectif pour le leader est désormais de réussir à éviter le prochain système anticyclonique avant ses poursuivants, dans l’espoir de réussir, enfin, à creuser l’écart.

Un peu plus loin, six marins se livraient toujours à une véritable course de régate, avec à peine 100 milles séparant Boris Hermann, quatrième sur Seaexplorer) et Gianclarlo Pedote (Prysmian Group), neuvième.

Le Genevois Alan Roura est toujours à la 15e place. Il compte 1178 milles de retard sur Armel Tripon qui le précède.

Cliquez ici pour retrouver le classement et la cartographie actualisés du Vendée Globe 2020-2021.