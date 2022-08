Biographie – Alan Wilson, le bluesman déprimé qui aimait trop les arbres Un livre éclaire la courte et intrigante vie du fondateur de Canned Heat, timide rock star écolo à la voix haut perchée. Jérôme Estebe

Alan Wilson sur la scène du Royal Albert Hall à Londres en 1970, peu avant sa mort.

Connaissez-vous le club des 27? Ben oui, bien sûr: cet ensemble lugubre qui réunit les rock stars décédées à 27 ans: Amy Winehouse, Brian Jones, Janis Joplin, Hendrix, Jim Morrison et Kurt Cobain. Les connaisseurs ajoutent le bluesman Robert Johnson. Bien souvent, en revanche, on oublie d’y inclure Alan Wilson, cofondateur de Canned Heat, auteur de quelques morceaux merveilleux, mort le 3 septembre 1970, dans son sac de couchage, sous ces interminables séquoias de Californie qu’il vénérait. Mort de surdose écrivit le légiste, mais surtout de mal-être, d’inadaptation à son monde et de désespoir écologique.

Blues des années 30 Robert Johnson, la légende d’un vagabond glorieux Une récente biographie française, «Alan Wilson, l’âme de Canned Heat», éclaire la brève et singulière vie de ce gros garçon au minois boutonneux mangé par une grosse paire de lunettes. Il n’est pas très glamour, le Alan. Maladivement timide et mal attifé, maladroit et rêveur, il préfère les plantes à ses contemporains. Et sent le bouc. Très fort. Les filles l’évitent donc. D’aucuns assurent qu’il est mort vierge. On est loin des palmarès libidinaux de ses confrères du club des 27.

Si l’on en croit son biographe, cette absence de succès auprès des demoiselles sera l’un des drames de sa vie. Sans pour autant le pousser sous la douche, notez. Ce n’est pas le seul. Passionné par les maths, la littérature, les étoiles et surtout les arbres, Alan, dit «The Blind Owl» (le hibou aveugle), s’aperçoit avant tout le monde que l’humanité est en train de dévorer dame Nature. Il sait le processus irrémédiable. ça le ronge.

L’ours et la chouette

Et puis, il y a le blues. Celui des origines, qu’il perçoit auréolé d’une puissance tellurique quasi magique. Il apprend à le jouer, à la guitare et à l’harmonica, avec cette application maniaque qu’il met en toute chose. Il en côtoie aussi quelques héros tels Son House et John Lee Hooker. Il crée Canned Head en 1965, après avoir rencontré un autre fan de blues, Bob Hite, surnommé «The Bear», épicurien au physique d’ogre à la voix de stentor; son strict opposé en somme.

Car la voix de Wilson est comme son propriétaire. Perchée. C’est ce falsetto bouleversant qui signe deux des plus grands morceaux du groupe, «On the Road Again» et «Going up the Country». Les deux titres sont des hits. Et, on l’a un peu oublié, Canned Heat sera à la fin des sixties l’un des groupes américains les plus aimés et respectés. Son passage à Monterey puis à Woodstock restera dans toutes les mémoires.

La gloire et l’argent sont donc là. Mais Alan ne sait trop qu’en faire. Lui aime dormir à la belle étoile, dans le parking des hôtels luxueux où ripaillent ses copains. Dans les bosquets. Sous les ponts. Il se balade avec son livre de botanique sous le bras. Parle aux arbres. Contemple des heures la Grande Ours. Et puis s‘en va, un soir au fond des bois, en laissant le blues orphelin.

