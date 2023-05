GOLF – Albane Valenzuela confirme son excellente forme La Genevoise n’a échoué qu’en quart de finale du Bank of Hope LPGA. Une nouvelle performance de choix qui valide son changement de dimension. Simon Meier

Albane Valenzuela serre le poing après un bon coup sur le 17e trou du Shadow Creek Golf Course, à Las Vegas. Getty Images via AFP/HARRY HOW

Albane Valenzuela enchaîne les performances de choix. Sensationnelle quatrième le mois dernier du Chevron Championship, premier tournoi majeur de l’année, la Genevoise de 25 ans a pris le huitième rang du Bank of Hope LPGA Match-Play, ce week-end à Las Vegas.

Dans ce tournoi disputé sous forme de duels, la Suisse a commencé par remporter son groupe de qualification en battant successivement la Danoise Nanna Koerstz Madsen, l’Américaine Lilia Vu (No 4 mondiale) et sa compatriote Lauren Hartlage. En huitième de finale, Albane Valenzuela a réalisé une nouvelle performance remarquable en venant à bout de la Suédoise Anna Nordqvist, qui compte trois titres majeurs à son palmarès.

«On verra jusqu’où cela me mène. Si le temps d’un titre sur le LPGA doit arriver, il arrivera.» Albane Valenzuela, golfeuse.

La Genevoise a certes dû s’avouer vaincue en quart de finale, face à une autre Suédoise, Linn Grant, étoile montante du golf. Mais avec cette nouvelle prestation de premier plan, elle démontre qu’elle est en train de changer de dimension.

«En ce moment, mon jeu est en place et je me sens bien mentalement et physiquement, a-t-elle déclaré sur le site de la fédération helvétique. J’adore la compétition, le golf, et je fais désormais preuve de plus de résilience. J’accepte plus ce qu’il se passe. Je sais que si je frappe mal mon driver durant un tournoi, je peux toujours me rattraper avec les autres compartiments du jeu.»

Un travail de maturation, une discipline de tous les instants pour continuer à gravir les échelons et, pourquoi pas, soulever un jour un trophée sur le circuit principal. «A moi de continuer à me focaliser sur mon processus, d’essayer de m’améliorer chaque jour. On verra jusqu’où cela me mène. Si le temps d’un titre sur le LPGA doit arriver, il arrivera», ajoute Albane Valenzuela.



