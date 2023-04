Golf – Albane Valenzuela crève l’écran en Grand Chelem La Genevoise s’est classée quatrième du Chevron Championship, le premier des cinq Grand Chelem de l’année, et rêve en grand pour la suite. Jérémy Santallo

Albane Valenzuela Getty Images

C’est sans doute un moment qui fera date dans sa jeune carrière, une performance à même de la propulser encore plus haut dans les mois à venir. À l’occasion de la première levée du Grand Chelem de la saison, dans la banlieue de Houston (Texas), Albane Valenzuela a décroché son meilleur résultat lors d’un «Majeur» avec le 4e du Chevron Championship sur le circuit nord-américain de golf féminin (LPGA).

Après un tour initial dans le par (72), la Genevoise de 25 ans a rendu des cartes de 67 et 68 avant de boucler le tour final sur un 73. «Je suis très contente de ma semaine, de ce top 5, de mon jeu de fer et de mon putting, a réagi la Suissesse, depuis les États-Unis. J’ai fait pas mal d’erreurs le premier jour avec une balle dans l’eau et une autre injouable mais j’ai réussi à rattraper ça avec des birdies. Je suis restée calme et sereine.»

Avec un score de 280, Albane Valenzuela a terminé à huit coups de la lauréate, l’Américaine Lilia Vu, qui a battu sa compatriote Angel Yin lors du play-off. «Si on regarde le leaderboard, il n’y a aujourd’hui que des filles avec qui j’ai été en concurrence par le passé. Nous avons toutes le même âge et à 25 ans, je ne suis plus une jeunette, a-t-elle poursuivi. Je continue d’acquérir de l’expérience et j’espère que mon tour va venir un jour.»

Jusqu’ici, son meilleur résultat en Grand Chelem était un 24e rang à l’US Open 2018, alors qu’elle était encore amateure. Avec cette 4e place sur le parcours Jack Nicklaus Signature Course, la Suissesse a récupéré 188’300 dollars et le 37e rang au classement de la Race. «Mon prochain objectif est de me qualifier pour l’US Open et de me donner l’opportunité de jouer la gagne.» Le début d’un changement de discours?

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

