La ministre vaudoise Nuria Gorrite et le conseiller fédéral Albert Rösti se sont rencontrés avec Peter Füglistaler, directeur de l’Office fédéral des transports (à g.) et Vincent Ducrot, patron des CFF (à dr.). Un échange direct au plus haut niveau qui a été apprécié du côté vaudois.

JEAN-BERNARD SIEBER/ARC