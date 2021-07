Rétrospective Locarno – Alberto Lattuada, un petit maître à redécouvrir en une quarantaine de films Le festival renoue avec ces grandes rétrospectives qui ont fait sa notoriété. Pascal Gavillet

Anna Magnani et Amedeo Nazzari dans «Anna» de Lattuada. DR

Contrairement à Fellini, Visconti ou Antonioni, Alberto Lattuada ne jouit pas de cette aura d’immense auteur, créateur de chefs-d’œuvre, générateur de classiques qu’il faut désormais étudier pour être sérieux. Cela ne l’empêche pas d’être un réalisateur majeur, et il fallait bien un jour que le Festival de Locarno lui dédie une rétrospective digne de ce nom, dans la lignée de celles que la manifestation tessinoise avait consacrées ces dernières années à George Cukor, Jacques Tourneur ou Vincente Minnelli. Car la rétrospective locarnaise est presque une institution, par la richesse, la rigueur et la complétude qu’elle s’efforce d’atteindre durant chaque édition. Elle inclut cette fois une quarantaine de films, entre raretés et titres supposés plus connus, tels «Il bandito» (1946) ou ces «Feux du music-hall» cosignés avec Fellini en 1950.