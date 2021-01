Publicité malheureuse – Aldi vante le local de saison et vend des melons du Brésil Tout en faisant la promotion des produits locaux et saisonniers, Aldi baisse le prix de ses melons brésiliens. Sébastien Galliker

Tout en vendant des melons brésiliens en promotion, Aldi Suisse annonce sur la même page publicitaire «faire très attention à choisir essentiellement des produits locaux et saisonniers». DR

Décidément, la filiale suisse du discounter allemand Aldi a de la peine à se montrer cohérente avec ses publicités. Après avoir utilisé une image de Lavaux pour brader des vins italiens ou voulu célébrer la fête nationale avec des crus étrangers, le dernier envoi de son tous-ménages promotionnel distribué chaque semaine dans 2,1 millions de boîtes aux lettres du pays fait réagir dans les milieux agricoles.

«Ils sont comiques chez Aldi», commente ainsi une internaute, photos du prospectus, valable jusqu’au 3 février, à l’appui. Car si en page 17, la responsable des achats du rayon fruits et légumes annonce «faire très attention à choisir essentiellement des produits locaux et saisonniers», la publicité propose un rabais de 32% sur des melons brésiliens sur la page voisine. Quant aux avocats baissés de 33%, leur provenance est à découvrir sur l’emballage. Mais on peut raisonnablement penser qu’ils ne sont pas vaudois. Heureusement, patates, céleris et pommes également bradés sont bien helvétiques.