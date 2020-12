Football – Aldin Turkes gravement blessé L’avant-centre du Lausanne-Sport s’est déchiré les ligaments croisés. C’est un immense coup dur pour le LS qui perd son principal atout offensif Sport-Center

Touché au genou, Aldin Turkes ne rejouera plus de la saison. Keystone

Lausanne-Sport a terminé l’année sur la communication qu’il n’aurait jamais voulu écrire. Aldin Turkes s’est déchiré les ligaments croisés lors de la dernière rencontre de l’année, mercredi 23 décembre à Lugano. L’avant-centre du LS est touché aux ligaments antérieur et externe, de même qu’au nerf fibulaire. Le club précise qu’il a subi une première intervention et sera à nouveau opéré prochainement pour consolider les ligaments. Aldin Turkes s’engagera ensuite dans une longue réhabilitation. Il est d’ores et déjà acquis qu’il ne rechaussera pas des crampons avant la fin de la saison.

«L’encadrement médical du club est mobilisé autour de notre attaquant et mettra tout en œuvre pour lui permettre de revenir sur les terrains dans les meilleures conditions, écrit le LS avant de lancer un appel à ses fans. Face à cette blessure, Aldin aura besoin de tout le soutien du club et de l’ensemble de ses supporters durant sa réhabilitation.» Cette saison, Aldin Turkes avait marqué six buts et offert deux passes décisives mais son apport dans le jeu du néo-promu allait bien au-delà de ces statistiques.