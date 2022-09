Football – Aldin Turkes: «On passe de si bons moments ici» Le buteur a offert au Lausanne-Sport le scénario dont il rêvait. Alors il n’y en avait que pour lui après la victoire face à Zurich (3-2) en Coupe. Logique. Florian Vaney Lausanne

Aldin Turkes, le sourire contagieux. Keystone

Aldin Turkes aurait raison d’y prendre goût. Voilà deux fois que le buteur du Lausanne-Sport rejoint le vestiaire alors que la majorité de ses coéquipiers a déjà pris sa douche. C’est ce qui arrive lorsqu’on se taille le costard de chouchou du public. Comme lors de son grand retour à la compétition fin août, le Zougois a été appelé, rappelé et appelé encore par les fans après la victoire face à Zurich, avant de se retrouver retenu par chaque tribune devant laquelle il passait. Tout le monde voulait son «moment Turkes», son extra après la prestation mystifiante de l’attaquant au numéro 99.

«Tout ce qui arrive: c’est incroyable. Ça représente tellement de bonheur. On passe de si bons moments avec Ludo (ndlr: Magnin, le coach). C’est génial de voir qu’en plus, il arrive ce qu’il arrive sur le terrain», lançait le principal concerné après le match. Tout ce qui arrive, ça veut dire éliminer le champion sortant de Super League au terme d’un deuxième tour de Coupe de Suisse au scénario fou, sur un plan collectif. Et pour son cas personnel, c’est ce doublé qui y a si largement contribué.

Les cinq minutes de jeu se sont transformées en 35

«On va y aller pas à pas. Je n’ai pas encore un match complet dans les jambes, mais ça viendra», soufflait-il encore en référence à ses 613 jours d’absence. Il y avait comme un cadeau à double tranchant dans son entrée en jeu à la 88e minute alors que Zurich menait 1-2. Sa présence sur le terrain pouvait durer cinq minutes. Mais puisqu’il a offert l’égalisation à ses couleurs de la tête, elle s’est allongée d’une grosse demi-heure qui aurait pu mettre son corps à rude épreuve.

Si tel a été le cas, il s’en est très bien caché au moment de réussir l’enchaînement qui faisait hurler de bonheur la Tuilière à la 114e (3-2). Les mérites de la conclusion lui reviennent, mais personne n’oublie l’initiation cinq étoiles de l’action par Goduine Koyalipou. «Tous, on est sincèrement aux anges de ce qui arrive à Aldin. Il a déjà tant donné ici, il représente tellement dans cette équipe», rendait hommage le Centrafricain, qui n’a pas manqué d’évoquer la très bonne entente entre attaquants au LS.

«On a été meilleurs que Zurich. Ça ne pouvait pas se finir autrement. Certainement pas sur ce but annulé de la 93e» Ludovic Magnin, entraîneur du Lausanne-Sport

Ce n’est pas Ludovic Magnin qui allait dire autre chose, lui qui avait des compliments à revendre pour chacun de ses joueurs. «On a été meilleurs que Zurich. Ça ne pouvait pas se finir autrement. Certainement pas sur ce but annulé de la 93e, jubilait le coach vaudois. Des matches de m****, il y en aura encore cette saison. Alors prenons chacun le temps d’apprécier ce qu’il s’est passé aujourd’hui (ndlr: dimanche).»

La suite de l’aventure en Coupe verra Young Boys se déplacer à la Tuilière. Si le LS veut s’inventer un match plus dingue que celui de dimanche, il peut déjà commencer à réfléchir au scénario.

